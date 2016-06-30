Eski MİT'çi Öneş: İstihbarat zafiyeti var, daha büyük eylemler olabilir

Eski MİT’çi Cevat Öneş, MİT'in Atatürk Havalimanı'nda IŞİD'in saldırı yapabileceğine dair emniyete istihbarat geçmesine rağman 42 kişinin ölmesiyle sonuçlanan bir saldırının gerçekleşmesine ilişkin olarak, "Böylesine sonuçların ortaya çıktığı bir durumda şüphesiz güvenlik zafiyeti de, istihbarat sıkıntısı da var. Daha büyük eylemler olabilir" diye konuştu.

Cumhuriyet'in haberine göre, İstanbul Atatürk Havalimanı’nda gerçekleşen kanlı saldırının ardından güvenlik zafiyeti ve istihbarat sıkıntısı olup olmadığı tartışması gündemde. Atatürk Havalimanı’ndan açıklama yapan Başbakan Binali Yıldırım, çok sayıda kişinin yaşamını yitirdiği havalanında güvenlik zafiyeti olmadığını söyledi. Eski MİT’çi Cevat Öneş ise “böylesine sonuçların ortaya çıktığı bir durumda şüphesiz güvenlik zafiyeti de, istihbarat sıkıntısı da var. Meseleye Türkiye yakın süreç içerisinde gelmedi. Toplumsal taleplere cevap vermemesi sonucu ortaya çıkan sonuçlar. İç iktidar mücadeleleri bunun için uygun ortamı yarattı” dedi.

Bütün tartışmaların terörist eylemler üzerinde olduğunu belirten eski MİT’çi Öneş, sebeplerini düşünmeden, Türkiye siyasetinin eksikliklerini ve yanlışlarını ortaya koymadan doğru sonuçlara ulaşmanın güç olduğunu kaydetti. Öneş böyle bir günde de Türkiye’nin iç siyaset kavgaları içerisinde olduğunu belirtti. Öneş, yaratılan toplumsal, siyasal ayrışma ve çatışmalarla uygun şartların yaratıldığını söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

“Gelişmeleri önceden öngörerek Türkiye iç politikasının, dış politikasının doğru yönetilmesi lazım. Bu riskler karşısında Türkiye toplumunun en geniş demokratik ittifakının sağlanarak mücadele edilmesi ihtiyacına maalesef siyaset doğru cevap verememiştir. Önemli eksiklikler, önemli aksamalar olmuştur.” IŞİD’in “kanlı eylemlerimi artırırım” mesajı verdiğini kaydeden Öneş, “IŞİD’in yapma ihtimali çok yüksek. Hem Türkiye’ye, hem Batı’ya mesaj vermektedir” dedi.

IŞİD’in haçlı gözüyle baktığının kanıtı

Bütün belirtilerin eylemi IŞİD’in yaptığı yönünde olduğunu kaydeden Erenel ise “Türkiye akılcı bir politikayla, Rusya ve İsrail ile olan ilişkilerin düzeltilmesi yolunda ilerlemeye başladı. İlk olarak Türkiye-Rusya ilişkilerinin düzelmesi IŞİD’e karşı mücadelede Türkiye’nin elini güçlendirecek. İkinci olarak bu eylemin dış hatlar terminalinde gerçekleştirilmiş olması, IŞİD’in olaya tamamen Haçlı gözüyle baktığı ve öncelikle buradaki yabancı turistleri hedef aldığı şeklinde de okunabilir. Bunun yanı sıra ağır yenilgiler alınması ve örgüte katılımın azalması IŞİD’i bir güç gösterisi yapmaya itmiş olabilir” dedi. “Teröristlerin düşündüklerinin bir adım ilerisini düşünemediğimiz sürece bu tür eylemleri önleyemeyiz” diyen, Erenel, “öngörü merkezi, mükemmeliyet merkezi” oluşturulması gerektiğini söyledi.