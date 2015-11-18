Cemil Çiçek: İş Zana'nın milletvekilliğinin düşürülmesine kadar gider

TBMM eski başkanı, AKP Ankara Milletvekili Cemil Çiçek, HDP Ağrı Milletvekili Leyla Zana’nın dün TBMM’de yaşanan yemin kriziyle ilgili olarak, bunun birçok problemi beraberinde getireceğini söyledi. Milletvekilinin yasama faaliyeti karşılığında seçildiğine dikkat çeken Çiçek, “Bir milletvekilinin yasama faaliyetini yerine getirmesi gerekir. Bu faaliyet yerine getirilmediği zaman iş milletvekilliğini düşürülmesine kadar gider” dedi.

HDP Ağrı Milletvekili Leyla Zana, TBMM'de yemin ederken "Türk milleti" yerine "Türkiye milleti" deyince geçici TBMM Başkanı Deniz Baykal yeminini geçersiz saymıştı.

Cemil Çiçek, Leyla Zana’nın bundan sonraki durumuna ilişkin T24’ün sorularını yanıtladı. Anayasa ve iç tüzük hükümlerinin açık olduğunu ifade eden Çiçek, yemin etmenin yasama faaliyetinin ön şartı olduğuna söyledi ve “Leyla Zana, yemin etmediği takdirde hiçbir yasama faaliyetine katılamaz” dedi.

2011 seçimlerinde CHP’lilerin yemin etmedikleri için hiçbir yasama faaliyetinde bulunamadıklarına da dikkat çeken Çiçek, milletvekillerinin halk tarafından yasama faaliyetlerine katılma karşılığında seçildiklerini ifade etti. Meclis’e devamla ilgili konuya da dikkat çeken Çiçek, “Yemin faaliyeti bir milletvekilinin yasama faaliyetlerine katılmasının ön şartıdır. Dolayısıyla milletvekili yemin etmediği zaman birçok problem getirir. Milletvekili gelecek yemin edecek. Yasama faaliyetinin karşılığı olarak seçiliyor ve Meclis’e giriyor. Yasam faaliyetini yerine getirmediği zaman iş milletvekilliğinin düşmesine kadar gider. Herhangi kabil edilebilir bir mazeret bildirmeden, hastalık gibi başka şeyler gibi bunlar yoksa devamsızlık problem çıkarır” dedi.