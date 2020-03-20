Eski Kuvvetleri Komutanı Aytaç Yalman'ın Koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirmesinin ardından orduevlerinde önlemler arttırıldı

Sözcü gazetesi yazarı Saygı Öztürk, eski Jandarma Genel Komutanı ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Aytaç Yalman'ın yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirmesinin ardından Fenerbahçe Orduevi ve diğer orduevlerinde de önlemlerin en üst düzeyde alındığını yazdı.

Öztürk, "Fenerbahçe Orduevi yerleşkesinde 'korumalı lojmanlarda' kalan Aytaç Yalman, jimnastikçi kimliğiyle de biliniyordu. Spor salonunu düzenli kullanan, Yalman, bahçede de yürüyüş yapıyordu." ifadesini kullandı.

Öztürk, "Koca, Koranavirüs'ten hayatını kaybedenlerin birisinin 89, diğerinin 60 yaşında olduğunu söyledi. Peki, pazartesi günü bu virüsten ölen Aytaç Yalman'ın ismi açıklanmazsa bile “Hayatını kaybedenlerin sayısının 3'e çıktığını” niçin söylemedi? Bu durum bakana ve açıklamalarına olan güveni azaltır. Dün geç de olsa Yalman'la ilgili gerçeği açıkladı." düşüncelerini dile getirdi.

Öztürk yazısında şunları kaydetti:

Aytaç Yalman'ın Koronavirüs nedeniyle vefat ettiğinin öğrenilmesinden sonra, özellikle spor salonunu kullananlar, Aytaç Yalman ve eşiyle son dönemde bir araya gelenler arasından da gelişmeler nedeniyle önlem olarak hastaneye başvuranlar oldu. Orduevlerinde de önlemler en üst düzeye çıkarıldı.

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