Eski Kara Kuvvetleri Komutanı Yalman'a, ani vefatından önce Koronavirüs testi yapılmış

Zatürre teşhisiyle yatırıldığı Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde (eski GATA) hayatını kaybeden eski Jandarma Genel Komutanı ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Aytaç Yalman'a, ani vefatından önce Koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldığı ortaya çıktı. Yalman ailesine yakın kaynaklar, testin sonucunun negatif çıktığını belirtti. Gazeteci Saygı Öztürk ise Yalman'ın Korona nedeniyle yaşamını yitirdiğini belirterek, sessiz ve küçük bir törenle hızlı biçimde defnedilmesinin bundan kaynaklandığını ifade etti.

Ergenekon soruşturmaları/davaları sırasında tanık sıfatıyla ifadesine başvurulan, "Balyoz darbe planı" iddialarının temel dayanaklarından biri olan Mart 2003'te 1. Ordu tarafından İstanbul'da gerçekleştirilen "plan semineri"ni engellemek için "Kara Kuvvetleri Komutanı" olarak emir verdiği ortaya çıkan, ancak bu süreçte "sessiz kaldığı" gerekçesiyle sanık subaylardan tepki de alan Yalman, 16 Mart Pazartesi günü 80 yaşındayken hayatını kaybetti.

Klasik müziğe yakınlığı ve yazdığı librettolarla da (oratoryo metinleri) bilinen Yalman'ın vefatından önce gribe yakalandığı, gribin kısa sürede zatürreye dönüştüğü öğrenildi. Alınan bilgiye göre, İstanbul'da Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan Yalman, zatürre teşhisi konulmasından yaklaşık bir hafta sonra hayatını kaybetti.

Yalman'ın ölümünün ardından, kulislerde Koronavirüs'e yakalandığı, ailesi ve korumalarının da karantina altına alındığı iddiaları konuşulmaya başlandı. Ancak T24'e bilgi veren aileye yakın kaynaklar, Yalman'a vefatından bir süre önce hastanede Koronavirüs testi yapıldığını, sonucun negatif çıktığını söylediler. Yalman'ın İstanbul Kanlıca'da düzenlenen sade bir törenle toprağa verildiği ifade edildi. T24'e bilgi veren kaynaklar, Yalman'ın ailesinin karantinaya alındığı iddialarını teyit etmediler.