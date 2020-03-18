Eski Kara Kuvvetleri Komutanı Yalman'a, ani vefatından önce Koronavirüs testi yapılmış

Zatürre teşhisiyle yatırıldığı Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde (eski GATA) hayatını kaybeden eski Jandarma Genel Komutanı ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Aytaç Yalman'a, ani vefatından önce Koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldığı ortaya çıktı. Yalman ailesine yakın kaynaklar, testin sonucunun negatif çıktığını belirtti. Gazeteci Saygı Öztürk ise Yalman'ın Korona nedeniyle yaşamını yitirdiğini belirterek, sessiz ve küçük bir törenle hızlı biçimde defnedilmesinin bundan kaynaklandığını ifade etti.
Ergenekon soruşturmaları/davaları sırasında tanık sıfatıyla ifadesine başvurulan, "Balyoz darbe planı" iddialarının temel dayanaklarından biri olan Mart 2003'te 1. Ordu tarafından İstanbul'da gerçekleştirilen "plan semineri"ni engellemek için "Kara Kuvvetleri Komutanı" olarak emir verdiği ortaya çıkan, ancak bu süreçte "sessiz kaldığı" gerekçesiyle sanık subaylardan tepki de alan Yalman, 16 Mart Pazartesi günü 80 yaşındayken hayatını kaybetti.
Klasik müziğe yakınlığı ve yazdığı librettolarla da (oratoryo metinleri) bilinen Yalman'ın vefatından önce gribe yakalandığı, gribin kısa sürede zatürreye dönüştüğü öğrenildi. Alınan bilgiye göre, İstanbul'da Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan Yalman, zatürre teşhisi konulmasından yaklaşık bir hafta sonra hayatını kaybetti.
Yalman'ın ölümünün ardından, kulislerde Koronavirüs'e yakalandığı, ailesi ve korumalarının da karantina altına alındığı iddiaları konuşulmaya başlandı. Ancak T24'e bilgi veren aileye yakın kaynaklar, Yalman'a vefatından bir süre önce hastanede Koronavirüs testi yapıldığını, sonucun negatif çıktığını söylediler. Yalman'ın İstanbul Kanlıca'da düzenlenen sade bir törenle toprağa verildiği ifade edildi. T24'e bilgi veren kaynaklar, Yalman'ın ailesinin karantinaya alındığı iddialarını teyit etmediler.
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Öztürk'ten "Korona'dan dolayı hayatını kaybetti" iddiası
Sözcü Gazetesi Ankara Temsilcisi Saygı Öztürk ise Yalman'ın Korona nedeniyle hayatını kaybettiğini söyledi. KRT'deki Sisler Bulvarı programında konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Öztürk, şunları kaydetti:
"Sessiz sedasız, bir komutanımız bu dünyadan göçtü. Emekli orgeneral, eski Kara Kuvvetleri Komutanı Aytaç Yalman önceki gün toprağa verildi, İstanbul'da. Olay şöyle; Aytaç Yalman Paşa son derece sağlıklı, sporunu yapan bir insan. 80 yaşında Fenerbahçe Ordu Evi'nde orada, spor salonunda sporunu yapıyor. Birgün spor yaparken nefes darlığı çektiğini ifade ediyor. Ve hemen bir özel hastaneye kaldırılıyor. Özel hastanede yapılan ilk tetkiklerden sonra 'komutanım burada biz bu işi yapamayız, sizin başka bir hastaneye gitmeniz gerekir diyorlar. Geçmişte adı GATA olan hastaneye sevk ediliyor. Orada ilk tetkikler malum rahatsızlıktan, malum virüs olduğu ifade ediliyor. Komutan Pazar günü kendini iyi hissederek evine gitmek istiyor. Fakat birkaç saat sonra hayata veda ediyor.
Buraya kadar tamam, bir komutanın nasıl defnedildiğini iyi kötü biliyoruz. Hastaneden hemen oradan doğrudan alınıp, mezarlığa annesinin yanına götürülmesi, yani hiçbir tören yapılmadan, askeri arkadaşlarına bile bilgi verilmeden böyle bir olay gerçekleşiyor.
Eşi Belma hanım nerede? O da apar topar hemen hastaneye kaldırılıyor. Ve o da şu anda sözünü ettiğimiz hastanede karantina altında bulunuyor. Yalnız o değil aynı şekilde kız kardeşinin de karantina altında olduğunu biliyoruz. Kendisini tanıyorum, Türkiye'nin en kritik dönemlerinde, özellikle bugün adından sıkça bahsettiğimiz Adana Mutabakatı'nın perde arkasındaki komutanlardan bir tanesi olduğunu ve Jandarma Genel Komutanlığı döneminde Suriye ile ilgili bütün, gelişmeleri ve görüşmeleri yapan komutan olduğunu ekliyoruz. Kendisine rahmetler diliyoruz."