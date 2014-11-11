Eski Kanada Başbakan Yardımcısı: Tecavüze uğradım!

Eski Kanada Başbakan Yardımcısı Sheila Copps (61), cinsel saldırı ve tecavüze uğradığını açıkladı.
Kanada’da haftalık olarak yayımlanan The Hill Times’taki köşe yazısında Copps, “30 yıl önce tanıdığım birisi bana tecavüz etti” dedi.
Polise gittiğini anlatan Copps, tecavüzcüsüne uyarı verildiğini söyledi.
1993-1997 yılları arasında eski Başbakan Jean Chretien’in yardımcılığını yapan Copps, 28 yaşında Ontario Eyalet Meclisi’ne ilk seçildiğinde de başka bir parlamenterin cinsel saldırısına maruz kaldığını söyledi.
Copps olayı, “Beni duvara yaslayıp öpmeye çalıştığında, acıtan yerlerine vurarak saldırganımı püskürttüm” diye anlattı.