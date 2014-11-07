Letonya Dışişleri Bakanı: Gey olmaktan gurur duyuyorum

Letonya Dışişleri Bakanı Edgard Rinkevics resmi Twitter adresinde dün akşam, Apple'ın CEO'su Tim Cook’un sözlerine atıfta bulunarak “gey olmaktan gurur duyduğunu” açıkladı.





Rinkevics cinsel yönelimi üzerine daha önce çıkan söylentilerden dolayı, özellikle de geçtiğimiz Ekim ayındaki meclis seçimleri öncesinde zor durumda kalmıştı. Fakat seçimin sonucunda mecliste kolay bir şekilde koltuk sahibi olmuştu. Birlik Partisi üyesi politikacı 2011’den beri 2 milyon nüfuslu ükesinin dışişleri bakanlığını yapıyordu. Çarşamba günü ise yeni kabinede de bu görevine devam edeceği duyurulmuştu.



Mehmet Akın'ın Kaos GL'de yer alan haberine göre, dün gece(6 Kasım 2014) cinsel yönelimi üzerine çıkan söylentileri durduracak bir adım atan Bakan, Estonya’da yakın zamanda kabul edilen eşit evlilik hakkını destekleyen bir tweet attı. Letonca attığı tweetinde şunlar yazıyordu:

“Ülkemiz tüm ilişki tipleri için aynı hukuki çerçeveyi yaratmalıdır. Bunun için savaşacağım. Anında çok büyük bir histerinin olacağını biliyorum, ama gey olmaktan gurur duyuyorum.”

'Gey’im, hepinize iyi şanslar...'

Gecenin ilerleyen saatlerinde ise İngilizce olarak, "Gey olduğumu gururla söylüyorum. Hepinize iyi şanslar... " yazdı.



Rinkevics, böylelikle Letonya’da gey olduğunu açıklayan ilk politik figür oldu.



Ülkede gey ve lezbiyenler askerlik hizmeti içinde cinsel yönelimlerini açıkça ifade edebiliyorlar. Aynı şekilde bu bireyleri, işyerlerinde ayrımcılığa karşı koruyan yasalar bulunuyor. Fakat gey ve lezbiyen çiftlerin birlikteliklerini tanıyan hukuki herhangi bir düzenleme ülkede mevcut değil. Hatta 2005 yılında çıkarılan bir kanunla Letonya aynı cinsiyet evliliklerini yasakladı. Ülkede cinsel yönelimini açıkça ifade eden çok az kişi olduğu biliniyor.





Eski Sovyet ülkelerinde durum



Eski Sovyet ülkelerinden eşit evlilik hakkını tanıyan ilk ülke olan geçtiğimiz günlerde Estonya olmuştu. Fakat genel durum hiç de iyi gözükmüyor. Rusya’da geçen sene eşcinselliğin ‘propagandası’ yasaklanmıştı.



Apple CEO’su Tim Cook’un gey olduğunu açıklamasının ardından Rusya’nın St. Petersburg şehrinde bulunan iPhone şeklindeki Steve Jobs heykeli yıkıldı. Açık gey olan ve dönemin Almanya dışişleri bakanlığını yürüten Guido Westerwelle, Belarus Devlet Başkanı Alexander Lukashenko’yu insan hakları konusunda eleştirmiş, Lukashenko ise “Diktatör olmak gey olmaktan iyidir” sözleriyle cevap vermişti.