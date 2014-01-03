Eski İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun, Dink dosyasında tanık olarak ifadeye çağrıldı

Hrant Dink cinayetinde kamu görevlileri ile ilgili soruşturmayı yürüten savcı Muammer Akkaş, Erhan Tuncel'in geçtiğimiz günlerde ek ifade vererek 'itiraflarda' bulunmasının ardından eski Emniyet İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun'u 'tanık' sıfatıyla ifadeye çağırdı.

Hürriyet gazetesinden Toygun Atilla'nın haberine göre, 17 Aralık'ta gerçekleştirilen ve 'Büyük rüşvet' adı verilen soruşturmanın ikinci adımında dosya elinden alınan savcı Muammer Akkaş, bu kez de Hrant Dink davasıyla gündemde.

Hrant Dink cinayetinin 'büyük abisi' olarak nitelendirilen Erhan Tuncel, geçen ay mahkemede verdiği ifadesinde, “Ali Fuat ve Sabri Uzun ölüm ihbarı yapmamış ve yanlış rapor düzenlenmiştir. Ali Fuat ve Ramazan Akyürek çetenin üzerindedir. Beni bir numaralı sanık yapıp kendilerini saklamıştır. Oda TV, Cübbeli, Şike, KCK, Hanefi Avcı suçsuz. Bunları yapan cemaat değil bu ikisidir. Savcılık halen şahısların kurduğu tuzakla karşı karşıyadır” demişti.

Erhan Tuncel, savcı Muammer Akkaş'a avukatının da hazır bulunduğu bir ortamda kamera ile kayıt altına alınan ayrı bir de ifade vermişti.



Tanık olarak çağrıldı



Tuncel'in bu ifadelerinin ardından Hrant Dink davasında kamu görevlilerle ilgili soruşturmayı yürüten savcı Muammer Akkaş, eski İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun'u 'tanık' sıfatıyla ifadeye çağırdı.

Sabri Uzun, Erhan Tuncel'in ifadelerinin ardından yaptığı açıklamada şunları söylemişti:

"Dink cinayetinin perde arkasının aralanması açısından Erhan Tuncel’in açıklamaları son derece önemlidir. Mahkeme çağırdığı takdirde seve seve ifade vermeye geleceğim."

Sabri Uzun'un yarın veya önümüzdeki hafta başında ifade vermesi bekleniyor.

Savcı Muammer Akkaş, gazeteci Nedim Şener tarafından Twitter'da Hrant Dink cinayetinde kamu görevlileri ile ilgili soruşturmayı 3 yıldır yürütmesine rağmen davaya dönüştüremediği için eleştirilmişti.