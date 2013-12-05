Tuncel'in işaret ettiği o polis Dink cinayetinde kendini teftiş edecek!

Erhan Tuncel’in, Hrant Dink cinayetinde kilit isim olarak işaret ettiği Emniyet Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanı Ramazan Akyürek hakkındaki olası idari bir soruşturmayı kendisinin başında bulunduğu Tetfiş Kurulu yürütecek.

Cumhuriyet gazetesinden İlhan Taşçı’nın haberine göre temayül gereği 1. sınıf emniyet müdürlerini polis müfettişleri soruşturmuyor. İçişleri Bakanlığı’ndan görevlendirilen mülkiye müfettişinin yanına polis müfettişi de eklenerek soruşturma yapılabiliyor.

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’in katledilmesinde rol alanlardan Erhan Tuncel’in, cinayetin perde arkasındaki isim olarak işaret ettiği Ramazan Akyürek, Emniyet Genel Müdürlüğü’nün kilit yerlerinden olan Teftiş Kurulu Başkanlığı görevini yürütüyor. Tuncel’in dikkat çektiği ikinci isim olan ve Dink katledildiğinde İstihbarat C Şube Müdürü olan Ali Fuat Yılmazer de geçen yıl 1. sınıf emniyet müdürlüğüne terfi ettirilmişti.

Hrant Dink suikastıyla ilgili davanın önceki günkü oturumunda, tutuklu isimlerden Erhan Tuncel, daha önce cinayetin mağduru olarak göstermeye çalıştığı Ramazan Akyürek ve Ali Fuat Yılmazer ilgili ifadesini değiştirerek, cinayetin perde arkasındaki isimlerin bu emniyetçiler olduğunu açıklaması tartışma yarattı.

Dink’e yönelik suikastı gerçekleştiren yapının Trabzon’da örgütlendiği, korunup kollandığı süreç içerisinde tüm çıplaklığıyla ortaya çıkmıştı. Akyürek ise o dönemde Trabzon Emniyet Müdürlüğü görevini yürütüyordu. Zaten Erhan Tuncel de Akyürek’in Trabzon Emniyet Müdürlüğü döneminde İstihbarat Şubesi’nin yardımcı istihbarat elemanı yapıldı.

Tuncel’in adını dillendirdiği ikinci isim olan Ali Fuat Yılmazer ise Dink’in öldürüldüğü dönemde azınlıklar ve sağ terör örgütleriyle ilgilenen İstihbarat C Şube Müdürü idi.

Dink cinayetinden sonra aralarında dönemin İstanbul Valisi olan, İçişleri Bakanı Muammer Güler, Ramazan Akyürek ve Ali Fuat Yılmazer’in de bulunduğu isimler haklarında yürütülen soruşturma takipsizlikle sonuçlandı. Geçen yıl kamu görevlileriyle ilgili yeniden açılan dosyada ise bugüne kadar bir arpa boyu yol alınamadı. Ancak bu isimlerin meslek yükselişleri hız kesmedi.

Hrant Dink cinayetindeki sis perdesinin aralanmasındaki kilit isim Ramazan Akyürek, Strateji Daire Başkanlığı görevini yürütürken, Emniyet Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı’na terfi ettirilmişti. Akyürek halen de bu görevi yürütüyor.

Erhan Tuncel’in bu açıklamalarının ardından olası bir idari inceleme, soruşturmayı da Akyürek’in başında bulunduğu Tetfiş Kurulu yürütecek. Temayül gereği 1. sınıf emniyet müdürlerini polis müfettişleri soruşturmuyor. İçişleri Bakanlığı’ndan görevlendirilen mülkiye müfettişinin yanına polis müfettişi de eklenerek soruşturma yapılabiliyor.

İkinci isim olan Ali Fuat Yılmazer de emniyetin rütbe terfi işlemlerini yürüten Emniyet Genel Müdürlüğü Rütbe Terfi Komisyonu tarafından 1. sınıf emniyet müdürlüğüne terfi ettirilmişti. Yılmazer, başta Ergenekon olmak üzere Balyoz, Kafes, askeri şantaj soruşturmalarının ön hazırlık aşamasında teknik takiplerden sorumlu istihbarat biriminin başında bulunmuştu.