Dink davasında birleştirme talebine ret

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesiyle ilgili dönemin Trabzon Jandarma komutanları hakkında açılan davaya bakan mahkemenin, dosyanın İstanbul'daki ana dava ile birleştirilmesi yönündeki talebine ret kararı çıktı.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, dönemin Trabzon İl Jandarma Komutanı Albay Ali Öz'ün yargılandığı dava dosyasının, Yargıtay'dan bozularak dönen Hrant Dink cinayeti davasıyla birleştirilmesi konusunda Trabzon 1. Ağır Ceza Mahkemesince sorulan görüşe, dosyalar arasında hukuki ve fiili bağlantı olmadığı gerekçesiyle olumsuz yanıt verdi.

Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin yürütülen davaya bakan İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, cinayet döneminde Trabzon İl Jandarma Komutanı olarak görev yapan Albay Ali Öz'ün "görev ihmali" suçundan Trabzon 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı dava dosyası ile kendi dosyası arasında hukuki ve fiili bir irtibat bulunmadığını bildirdi.

Ali Öz'ün yargılandığı dava dosyasının, Hrant Dink cinayeti dava dosyasıyla birleştirilmesi yönündeki görüşe katılmayarak olumsuz yanıt veren mahkeme heyeti, her iki dosyanın da Yargıtay aşamasından geçtiğini ve inceleme yapan Yargıtay'ın birleştirme yönünde bir karar vermediğini hatırlattı.

Heyet ayrıca, birleşme kararının yargılamayı uzatacağı yönünde görüş bildirdi.

Trabzon'da görev yaparken, Dink'e suikast düzenleneceğine dair istihbarata sahip olmasına rağmen bu konuda önlem almadığı ve cinayette ihmali olduğu iddiasıyla dönemin Trabzon İl Jandarma Alay Komutanı Albay Ali Öz'ün yargılandığı davaya bakan Trabzon 1. Ağır Ceza Mahkemesi, dosyanın İstanbul'daki ana dava dosyasıyla birleştirilmesi yönünde İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ne görüşünün sorulmasına karar vermişti.