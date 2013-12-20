Erhan Tuncel'in 'Dink cinayetinin perde arkasında' dediği polis de görevden alındı

Türkiye'yi sarsan rüşvet ve yolsuzluk operasyonunun ardından polis amirlerine yönelik başlatılan görevden alma dalgası kapsamında, Emniyet Genel Müdürlüğü’nde 14 daire başkanı daha görevden alındı. Yeni görevlendirmede sürpriz gelişme ise adı cemaatle anılan ve Hrant Dink suikastında ihmali olduğu iddia edilen ve cinayetin azmettiricisi olduğu öne sürülen Erhan Tuncel tarafından cinayetin perde arkasında olduğu söylenen Teftiş Kurulu Başkanı Ramazan Akyürek'in yerine Necmettin Emre'nin atanması oldu.

Emniyet Genel Müdürlüğünde Teftiş Kurulu Başkanlığı, Özel Güvenlik Dairesi Başkanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Dairesi Başkanlığı, Siber Suçlarla Mücadele Dairesi Başkanlığı, Terörle Mücadele Dairesi Başkanlığı, Asayiş Dairesi Başkanlığı, Güvenlik Dairesi Başkanlığı, Kriminal Dairesi Başkanlığı, Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanlığı, Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı, Haberleşme Dairesi Başkanlığı, Koruma Dairesi Başkanlığı, İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı iie Arşiv ve Dökümantasyon Dairesi Başkanlığına atamalar yapıldı.

İşte Bakanlıktan yapılan duyuru:

Teftiş Kurulu Başkanlığı kadrosunda Başmüfettiş olarak görevli 1.Sınıf Emniyet Müdürü Necmettin EMRE’nin Teftiş Kurulu Başkanlığına,

Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı kadrosunda Başmüfettiş olarak görevli 1.Sınıf Emniyet Müdürü Musa TİYEK’in Özel Güvenlik Dairesi Başkanlığına,

Özel Güvenlik Dairesi Başkanı 1.Sınıf Emniyet Müdürü Hacı Yusuf KARABABA’nın Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Dairesi Başkanlığına,

Teftiş Kurulu Başkanlığı kadrosunda Başmüfettiş olarak görevli 1.Sınıf Emniyet Müdürü Seyithan BULU’nun Siber Suçlarla Mücadele Dairesi Başkanlığına,

Teftiş Kurulu Başkanlığı kadrosunda Başmüfettiş olarak görevli 1.Sınıf Emniyet Müdürü Ünal ACAR’ın Terörle Mücadele Dairesi Başkanlığına,

Teftiş Kurulu Başkanlığı kadrosunda Başmüfettiş olarak görevli 1.Sınıf Emniyet Müdürü Battal Gazi ÖRÜMCEK’in Asayiş Dairesi Başkanlığına,

Teftiş Kurulu Başkanlığı kadrosunda Başmüfettiş olarak görevli 1.Sınıf Emniyet Müdürü Arif ÇANKAL’ın Güvenlik Dairesi Başkanlığına,

Teftiş Kurulu Başkanlığı kadrosunda Başmüfettiş olarak görevli 1.Sınıf Emniyet Müdürü Kemal PELİT’in Kriminal Dairesi Başkanlığına,

Teftiş Kurulu Başkanlığı kadrosunda Başmüfettiş olarak görevli 1.Sınıf Emniyet Müdürü Ahmet KARACABEY’in Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanlığına,

Teftiş Kurulu Başkanlığı kadrosunda Başmüfettiş olarak görevli 1.Sınıf Emniyet Müdürü Ahmet Kemal YÜZGÜLEÇ’in Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığına,

Teftiş Kurulu Başkanlığı kadrosunda Başmüfettiş olarak görevli 1.Sınıf Emniyet Müdürü Murat KOCAK’ın Haberleşme Dairesi Başkanlığına,

Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı kadrosunda Merkez Emniyet Müdürü olarak görevli 1.Sınıf Emniyet Müdürü İbrahim KULULAR’ın Koruma Dairesi Başkanlığına,

Teftiş Kurulu Başkanlığı kadrosunda Başmüfettiş olarak görevli 1.Sınıf Emniyet Müdürü Hasan ADAK’ın İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığına,

Teftiş Kurulu Başkanlığı kadrosunda Başmüfettiş olarak görevli 1.Sınıf Emniyet Müdürü İdris KARABÖRK’ün Arşiv ve Dökümantasyon Dairesi Başkanlığına,



Atanmaları uygun görülmüştür."

Erhan Tuncel onu işaret etmişti

Yeni görevlendirmede sürpriz gelişme ise adı cemaatle anılan ve Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’in katledilmesinde ihmali olduğu iddiası Başbakanlık Teftiş Kurulu raporuyla belgelenen Teftiş Kurulu Başkanı Ramazan Akyürek'in yerine Necmettin Emre'nin atanması oldu.

Dink cinayetinin azmettiricisi olduğu öne sürülen Erhan Tuncel, son duruşmada "Karşımızda polis yok. Bir cinayet şebekesi var. Ben hepsine iyilik ettim. Hepsinin ortak özellikleri yalancı oldukları ve adli mercileri yanıltmalarıdır. Cinayet çetesinin Ali Fuat Yılmazer ve Sabri Uzun ölüm ihbarı yapmamış ve yanlış rapor düzenlenmiştir. Ali Fuat ve Ramazan Akyürek çetenin üzerindedir. Beni bir numaralı sanık yapıp kendilerini saklamıştır. Odatv, Cübbeli, şike, KCK, Hanefi Avcı suçsuz. Bunları yapan cemaat değil bu ikisidir. Ben bu şahıslara hiçbir kötülük yapmadım. Savcılık halen şahısların kurduğu tuzakla karşı karşıyadır." ifadesini kullanmıştı.