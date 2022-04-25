Eski İstanbul Barosu Başkanı Turgut Kazan'dan Gezi davası yorumu: Türkiye için dünyaya karşı inanılmaz bir lekedir

Eski İstanbul Barosu Başkanı, hukukçu Turgut Kazan, Gezi davasında verilen hapis cezalarına ve bundan sonraki sürece dair değerlendirmesinde, "Korkunç, inanılmaz bir şey. Türkiye için büyük bir ayıp. Bundan sonraki süreç saray ne söylerse ona göre ilerleyecek." dedi.

1637 gündür tutuklu olan Anadolu Kültür Yönetim Kurulu Başkanı ve iş insanı Osman Kavala’nın sadece hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs (TCK 312) suçlamasından, takdir inidirimi olmaksızın ağırlaştırılmış müebbet cezasına çarptırılmasına, Mücella Yapıcı, Çiğdem Mater, Tayfun Kahraman, Ali Hakan Altınay, Mine Özerden, Can Atalay ve Yiğit Ali Emekçi’nin hükümeti ortaya kaldırmaya teşebbüse yardım etmekten 18’er yıl hapis cezasına çarptırılmalarına ve tutuklamalarına karar verildi.

"Dünyaya karşı inanılmaz bir lekedir Türkiye için"

Kazan, "Hukuk devletinin olmadığı, yargının yargı olmaktan çıktığı bir yerde, bir hukukçunun sürece dair soruları yanıtlaması ne yazık ki mümkün değil. Tek adam rejimi Türkiye’yi nasıl şekillendirecekse onun içinde bu da şekillenecek. Kanuna aykırı olarak hâkimlik yapan, AKP’li birinin bulunduğu bir heyetle yargılanıyorsunuz. Böyle bir şey olabilecek, düşünülebilecek bir şey değil. Bu dünyaya karşı inanılmaz bir lekedir Türkiye için." diye konuştu.

"AİHM kararına uyuldu mu ki bundan sonrasına uyulacak?"

Kazan şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye’de yasa yollarına başvurmak, Anayasa Mahkemesi dahil, nasıl şekillenir, onu bilebilmek mümkün değil. “AİHM kararını tanımıyorum” diyen bir rejimle karşı karşıyayız. AİHM hangi kararı verirse versin, kim uyacak? AİHM kararına uyuldu mu ki bundan sonrasına uyulacak? Çok zor bir süreç, o insanlara çok yazık. Korkunç bir şey."

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