Eski IMF Başkanı Kahn, fuhuş davasında beraat etti

Eski Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Dominique Strauss-Kahn, "fuhuşa teşvik ve aracılık etmek" iddiasıyla yargılandığı davada beraat etti. Lille Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada Strauss-Kahn hakkında verilen beraat kararında "ceza yasasında yaptırımı olmayan bir müşteri davranışı sergilemiştir" ifadesine yer verildi.

Davada sadece Carlton Oteli eski yetkilisi Rene Kojfer hakkında 1 yıl hapis cezası verildi ve ceza ertelendi. Aynı davada yargılanan Kahn'ın iş arkadaşları Fabrice Paszkowski ve David Roquet suçlamalardan beraat etti. "Dodo la Saumure" adıyla tanınan ve 2 yıl hapis cezası alması istenen otel sahibi Dominique Alderweireld hakkında da beraat kararı verildi.