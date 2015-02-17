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Dünya
Deutsche Welle

Strauss-Kahn için beraat talebi

Fransız savcılar, eski IMF Başkanı Dominique Strauss-Kahn'ın ‘fuhuşa teşvik ve aracılık etmek’ iddiasıyla yargılandığı davada beraatını talep etti.

17 Şubat 2015 19:32

Lille kentindeki savcılar, Dominique Strauss-Kahn'a karşı yeterli kanıt olmadığının açık olduğunu bildirdi.
Savcılık açıklamasında, Strauss-Kahn davasında ne yeterli kanıt sunulduğu, ne de tanıkların onun fuhuşa
teşvik ettiğini yeterli şekilde kanıtlayabildiği kaydedildi.
Lille'deki mahkeme, Paris, Washington ve Lille'de düzenlenen seks partilerini aydınlığa kavuşturmaya
çalışıyor. İddia makamı, kadınların seks partilerine para karşılığında katıldığını ileri sürüyor ve Fransa'da bu,
suç kapsamına giriyor. 65 yaşındaki eski IMF başkanı ise partileri yalanlamazken, kadınlara yapılan
ödemelerden haberi olmadığını ileri sürüyor.
Dominique Strauss-Kahn ABD'de bir otel çalışanına tecavüz etmeye çalıştığı gerekçesiyle
hakkında dava
açılması üzerine 2011 yılında IMF Başkanlığı'ndan istifa etmişti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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