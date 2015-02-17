Strauss-Kahn için beraat talebi

Lille kentindeki savcılar, Dominique Strauss-Kahn'a karşı yeterli kanıt olmadığının açık olduğunu bildirdi.

Savcılık açıklamasında, Strauss-Kahn davasında ne yeterli kanıt sunulduğu, ne de tanıkların onun fuhuşa

teşvik ettiğini yeterli şekilde kanıtlayabildiği kaydedildi.

Lille'deki mahkeme, Paris, Washington ve Lille'de düzenlenen seks partilerini aydınlığa kavuşturmaya

çalışıyor. İddia makamı, kadınların seks partilerine para karşılığında katıldığını ileri sürüyor ve Fransa'da bu,

suç kapsamına giriyor. 65 yaşındaki eski IMF başkanı ise partileri yalanlamazken, kadınlara yapılan

ödemelerden haberi olmadığını ileri sürüyor.

Dominique Strauss-Kahn ABD'de bir otel çalışanına tecavüz etmeye çalıştığı gerekçesiyle

hakkında dava

açılması üzerine 2011 yılında IMF Başkanlığı'ndan istifa etmişti.

