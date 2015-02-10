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Dünya
Deutsche Welle

IMF eski başkanı Strauss-Kahn'a çıplak protesto

Uluslararası Para Fonu (IMF) eski başkanı Dominique Strauss-Kahn, ifade vermek üzere geldiği mahkemede Femen aktivistlerinin çıplak protestosuyla karşılandı.

10 Şubat 2015 13:36


Dominique Strauss-Kahn, "kadın pazarlama" davasında ifade vermek üzere geldiği Lille'deki mahkemede Femen üyeleri tarafından protesto edildi.

Vücutlarına "pazarlanan kadınların müşterileri cezalandırılsın" sloganları yazdığı görülen üç Femen aktivisti, içinde Dominique Strauss-Kahn'ın bulunduğu aracın hareket etmesini engelledi.

Aktivistlerden biri aracın ön kısmına tırmanmayı başardı. Femen üyelerine polis müdahale etti. Araç mahkemenin yeraltı parkına giriş yaparken, eylem sırasında Strauss-Kahn'ın araç dışına adım atmadığı dikkat çekti.

10 yıl hapis alabilir

Davada genelev, otel sahipleri ve Lille'deki lüks Carlton Oteli'nin üç yöneticisi de aralarında olmak üzere 13 kişi daha yargılanıyor. Sanıklar hakkında 10 yıl hapis ve 1,5 milyon euroya varan para cezası talep ediliyor.

Mahkeme Paris, Washington ve Lille'de düzenlenen seks partilerini aydınlığa kavuşturacak. İddia makamı kadınların seks partilerine para karşılığında katıldığını ileri sürüyor ve Fransa'da bu, suç kapsamına giriyor. 65 yaşındaki eski IMF başkanı ise partileri yalanlamazken, kadınlara yapılan ödemelerden haberi olmadığını ileri sürüyor.

Dominique Strauss-Kahn bir otel çalışanına tecavüz etmeye çalıştığı gerekçesiyle hakkında dava açılması üzerine 2011 yılında IMF Başkanlığı'ndan istifa etmişti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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