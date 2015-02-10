Eski IMF Başkanı: 3 yılda 12 seks partisine katıldım

Eski IMF Başkanı Dominique Strauss-Kahn, 'kadın pazarlama' suçlamasıyla yargılandığı davada üç yıl içinde katıldığı partilerin sayısının 12 olduğunu söyledi. Strauss-Kahn'ın duruşmaya katılmak üzere adliyeye geldiği sırada üç FEMEN'li gösterici tarafından protesto edildi.

Üstsüz göstericiler, 'kadın pazarlama' davasında ifade vermek üzere Fransa'nın Lille kentinde yapılan duruşmaya geldiği sırada Strauss-Kahn'ın aracının önüne atladı.

Polis, vücutlarına yazılı sloganlarla Strauss-Kahn'ı protesto eden kadınlara müdahale ederek, yeraltı otoparkına götürdü.

Strauss-Kahn'ın da aralarında bulunduğu 14 kişi kadın pazarlamak suçlaması dahil bir dizi cinsel suç iddiasıyla hâkim karşısına çıkarıldı.

Polis, FEMEN üyesi üç protestocuya hemen müdahale etti.

65 yaşındaki Strauss-Kahn, iş ilişkilerini kullanarak Fransa ve ABD'de yapılan 'seks partileri' için kadın pazarlamakla suçlanıyor.

Strauss-Kahn duruşmada, bazı seks partilerine katıldığını ama buralarda "çok çılgın" şeyler yapılmadığını söyledi. Strauss-Kahn, üç yıl içinde katıldığı partilerin sayısının 12 olduğunu söyledi.

Strauss-Kahn daha önce 'seks partilerine' katıldığını itiraf etmiş, ancak oradaki bazı kadınların 'seks işçisi' olduğunu bilmediğini söylemişti.Strauss-Khan'ın bugün başlayan ve üç gün sürmesi beklenen ifadesini izlemek üzere yüzlerce gazeteci mahkeme salonu önündeydi.