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Dünya

Eski IMF Başkanı: 3 yılda 12 seks partisine katıldım

'Kadın pazarlama' suçlamasıyla yargılanan eski IMF başkanı Dominique Strauss-Kahn, FEMEN üyelerinde protesto edildi

10 Şubat 2015 20:33

Eski IMF Başkanı Dominique Strauss-Kahn, 'kadın pazarlama' suçlamasıyla yargılandığı davada üç yıl içinde katıldığı partilerin sayısının 12 olduğunu söyledi. Strauss-Kahn'ın duruşmaya katılmak üzere adliyeye geldiği sırada üç FEMEN'li gösterici tarafından protesto edildi. 

Üstsüz göstericiler, 'kadın pazarlama' davasında ifade vermek üzere Fransa'nın Lille kentinde yapılan duruşmaya geldiği sırada Strauss-Kahn'ın aracının önüne atladı.
Polis, vücutlarına yazılı sloganlarla Strauss-Kahn'ı protesto eden kadınlara müdahale ederek, yeraltı otoparkına götürdü.

Strauss-Kahn'ın da aralarında bulunduğu 14 kişi kadın pazarlamak suçlaması dahil bir dizi cinsel suç iddiasıyla hâkim karşısına çıkarıldı.

Polis, FEMEN üyesi üç protestocuya hemen müdahale etti.
65 yaşındaki Strauss-Kahn, iş ilişkilerini kullanarak Fransa ve ABD'de yapılan 'seks partileri' için kadın pazarlamakla suçlanıyor.

Strauss-Kahn duruşmada, bazı seks partilerine katıldığını ama buralarda "çok çılgın" şeyler yapılmadığını söyledi. Strauss-Kahn, üç yıl içinde katıldığı partilerin sayısının 12 olduğunu söyledi.

Strauss-Kahn daha önce 'seks partilerine' katıldığını itiraf etmiş, ancak oradaki bazı kadınların 'seks işçisi' olduğunu bilmediğini söylemişti.Strauss-Khan'ın bugün başlayan ve üç gün sürmesi beklenen ifadesini izlemek üzere yüzlerce gazeteci mahkeme salonu önündeydi. 

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