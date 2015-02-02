Strauss-Kahn fuhuştan hâkim karşısında

Lille kentinde görülen davada genelev, otel sahipleri ve Lille'deki
lüks Carlton Oteli'nin üç
yöneticisi de aralarında olmak üzere 13 kişi daha yargılanıyor. Sanıklar hakkında 10 yıl
hapis ve 1,5 milyon euroya varan para cezası talep ediliyor.
Lille'deki mahkeme Paris, Washington ve Lille'de düzenlenen seks partilerini aydınlığa
kavuşturacak. İddia makamı kadınların seks partilerine para karşılığında katıldığını ileri
sürüyor ve Fransa'da bu, suç kapsamına giriyor. 65 yaşındaki eski IMF başkanı ise
partileri yalanlamazken, kadınlara yapılan ödemelerden haberi olmadığını
ileri sürüyor.
Dominique Strauss-Kahn bir otel çalışanına tecavüz etmeye çalıştığı gerekçesiyle
hakkında dava açılması üzerine 2011 yılında IMF Başkanlığı'ndan istifa etmişti.