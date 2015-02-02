Strauss-Kahn fuhuştan hâkim karşısında

Lille kentinde görülen davada genelev, otel sahipleri ve Lille'deki

lüks Carlton Oteli'nin üç

yöneticisi de aralarında olmak üzere 13 kişi daha yargılanıyor. Sanıklar hakkında 10 yıl

hapis ve 1,5 milyon euroya varan para cezası talep ediliyor.

Lille'deki mahkeme Paris, Washington ve Lille'de düzenlenen seks partilerini aydınlığa

kavuşturacak. İddia makamı kadınların seks partilerine para karşılığında katıldığını ileri

sürüyor ve Fransa'da bu, suç kapsamına giriyor. 65 yaşındaki eski IMF başkanı ise

partileri yalanlamazken, kadınlara yapılan ödemelerden haberi olmadığını

ileri sürüyor.

Dominique Strauss-Kahn bir otel çalışanına tecavüz etmeye çalıştığı gerekçesiyle

hakkında dava açılması üzerine 2011 yılında IMF Başkanlığı'ndan istifa etmişti.

