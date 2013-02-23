'Strauss-Kahn yarı insan, yarı domuz'

Seks skandallarıyla ‘ayrı bir kariyer’ yapan eski IMF Başkanı Dominique Strauss-Kahn başı kendisi ile ilişki yaşadığını belirten Arjantinli avukat ve yazar Marcela Iacub'un kitabı ile dertte.

Iacub, geçen yıl kendisiyle 7 aylık bir ilişki yaşadığını belirten Strauss-Kahn'ı "yarı insan, yarı domuz" olarak tanımladı. Le Nouvel Observateur dergisinde yayınlanan kitabın ilgili bölümü şöyle:

“Cumhurbaşkanı seçilseydiniz, Elysee eş değiştirme partilerinin yapıldığı bir yere dönüşecekti. Asistanlar, danışmanlar ve diğer çalışanlarınızı, cümbüşleriniz için kullanıp en karanlık dürtülerinizi tatmin sanatında uzman haline getirecektiniz. Ülkeniz için her şeyi fedaya hazır olduğunuzu savundunuz ama aslında ülkeyi, yorulmak bilmeyen spermlerinizi etrafa saçmak için kullandınız.”

Iacub, Strauss-Kahn’nın ayrı yaşadığı eşi Anne Sinclair’i de, ‘dilediği gibi yaşamasına izin vermek yerine kocasını cumhurbaşkanlığına zorlamakla’ eleştirip “ First Lady ’lik hayali kuran Sinclair, ‘dünyanın hâkimleri sınıfı’na ait olduklarına inanıyordu” dedi.

Strauss-Kahn ve Sinclair ise yayını ‘çöplük’ olarak nitelendirip dava açacaklarını belirtti.