İdris Naim Şahin 'dar bir oligarşik kadro' diyerek AKP'den istifa etti

Eski İçişleri Bakanı ve AKP Ordu Miletvekili, İdris Naim Şahin partisinden istifa etti.

AKP’de yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasında adı geçen İçişleri Bakanı Muammer Güler, Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın istifa etmesinin ardından bir istifa daha yaşandı.

İçişleri Bakanı olduğu dönemde gaflarıyla gündemden düşmeyen AKP Ordu Milletvekili İdris Naim Şahin, AKP’den istifa etti.

İdris Naim Şahin, istifa nedenini yazdığı dilekçede istifa nedenine ilişkin ''son dönemde artan bir şekilde ülke ve millet varlığı ve çıkarlarıyla uyuşmayan, milli değer, anlayış ve duyarlıklar ile örtüşmeyen, ulusal bütünlüğü güçlendirici olmayan söylem, politika ve uygulamalara tanık olunmaktadır '' dedi.

''Son günlerdeki uygulamalar ile bağımsız yargı ve tarafsız mensupları hakkındaki düzenleme ve değerlendirmeler, akıl, hukuk ve adalet anlayışı ile izah olunamamaktadır'' sözlerini kullanan Şahin'in dilekçesi şöyle:

"Bu başarı hikayelerinin bir yerinde olmaktan, yakınmadan, hep yakın olmaya ve yük almaya özen göstermiş olmaktan dolayı sevinç ve gurur duyuyorum.

"Toplumun isteklerinin dikkate almak yerine..."





"Ne var ki son dönemde artan bir şekilde ülke ve millet varlığı ve çıkarlarıyla uyuşmayan, milli değer, anlayış ve duyarlıklar ile örtüşmeyen, ulusal bütünlüğü güçlendirici olmayan söylem, politika ve uygulamalara tanık olunmaktadır.

Yerel ve genel politikaların oluşumunda ve uygulanmasında ortak akıl ve toplumun samimi istek ve beklentilerini dikkate almak yerine, özel akıllı kişiler ve/veya sorgulanabilir anketlere itibar eden bir yönetim tarzının benimsendiği görünmektedir. Hükümet etmede, niyetlerinden emin olunmayan bürokratik ve politik dar bir oligarşik kadronun tavsiye, yönlendirme ve etkinliğinin tercih edildiği anlaşılmaktadır. Bölücü terör örgütünün unsurlarıyla yürütülen ancak milli vicdan ve haysiyeti inciten ve mevzu hukuku zorlayan sürecin çözüm özelliği- belki istenmeden- çözülme hayalcilerine fırsat ve olanak sağlar duruma evrilmiştir."

Şahin, hükümet etmenin, milleti ve devleti en iyi şekilde yönetme olduğunu vurgulayarak, devletin; kurumlar, kurallar ve ilkeler bütünü olduğunu, bunlarla değer ve güç taşıdığını belirtti. Şahin, şu görüşleri savundu:



"Ülkemizin bekası ve milletimizin huzuru için bir dönem birlikte ve başarılı görevler yaptığımız, güvenlik (emniyet) teşkilatımızın fedakar ve vefalı personeline yönelik son günlerdeki uygulamalar ile bağımsız yargı ve tarafsız mensupları hakkındaki düzenleme ve değerlendirmeler, akıl, hukuk ve adalet anlayışı ile izah olunamamaktadır.

"Güven azalmasına neden olmakta"



Tüm bu politika ve uygulamalar, ne yazık ki toplumda hasmane ve ayrıştırıcı duyguları beslemekte, güven azalmasına neden olmakta, bazı gözlerde yaşa ve gönüllerde kırgınlığa dönüşmektedir. Her şeye rağmen aziz milletimizin ve devletimizin büyüklüğüne ve geleceğine yürekten inanıyorum. Kuruluşunda kolay ve sevinçli bir kararla üye olduğum partimden zor ve üzüntü veren bir kararla istifa ediyorum. Kaderde yeniden birlikte çalışma imkanının olabilirliği arzusuyla helallik diliyor, yüce Allah'ın yardımcımız olması duasıyla partime, saadetler ve başarılar diliyorum."



İdris Naim Şahin, TBMM'de bağımsız milletvekili olarak görevine devam edecek.