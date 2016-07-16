Eski Genelkurmay Başkanı Özel açıkladı: Genelkurmay Başkanı ve komutanlar rehin!

Eski Genelkurmay Başkanı Necdet Özel, 'darbe girişiminde' Genelkurmay başkanı Hulisi Akar ve bazı komutanların rehin alındığını açıkladı. Özel, "Komutan arkadaşlarımın rehin alınmasını asla kabul etmiyorum. Son derece kaygı duyuyorum" dedi.

Türkiye, 12 Eylül 1980'den yaklaşık 36 yıl sonra ilk kez darbe girişimine sahne oldu. İstanbul'da jandarma birliklerinin iki boğaz köprüsünü de 21:30 sıralarında Anadolu'dan Avrupa'ya geçiş yönünde kapatmalarıyla kamuoyunun farkına vardığı gelişmeler Ankara semalarında savaş uçaklarının TBMM, Cumhurbaşkanlığı Sarayı ve MİT Müsteşarlığı üzerinde 100 metreye kadar inerek alçak uçuş yapmaya başlamalarıyla netlik kazanmaya başladı. Kızılay'daki Genelkurmay Başkanlığı karargâhının önüne çıkan yolların kapatılmasıyla devam eden gelişmeler sırasında Başbakanlık MİT Müsteşarlığı'nın bulunduğu Yenimahalle ilçesinde alçak uçuş yapan helikopterlerden ateş açıldığı haber verildi. MİT'ten de askeri helikoptere ateş açıldı. Eski Genelkurmay Başkanı Necdet Özel, Genelkurmay başkanı Hulisi Akar ve bazı komutanların rehin alındığını açıkladı

NTV canlı yayınında konuşan Necdet Özel'in açıklamaları şöyle:

"Son derece üzücü, çirkin, kabul edilemez, kaygı verici, düşündürücü, talihsiz bir gece yaşadığımızı düşünüyorum. TSK demokratik düzenin korunması konusunda her zaman duyarlı olmuştur, milli iradeye saygılı olmuştur. TSK mensupları ettikleri yemini her zaman hatırlamalılar. Yasal düzen içinde hareket etmeliler. Komutanlarından emir ve talimat almalılar. Kanunsuz işlere tevessül etmelerini tasvip etmiyorum. Milli bir ordudur. Bu işten vazgeçin, sizleri aklı selime davet ediyorum. Komutan arkadaşlarımın rehin alınmasını asla kabul etmiyorum. Son derece kaygı duyuyorum"