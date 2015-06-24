Eski erkek arkadaşının başından vurduğu Mutlu Kaya'dan ilk fotoğraf

Katıldığı ses yarışmasıyla tanınan ve Diyarbakır'ın Ergani ilçesindeki evinde uğradığı silahlı saldırı sonucu 37 gündür yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Mutlu Kaya'dan ilk fotoğraf geldi.

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde eski erkek arkadaşının düzenlediği silahlı saldırı sonucu ağır yaralanan Mutlu Kaya, 37 gündür yaşam mücadelesi verdiği yoğun bakımdan geçtiğimiz günlerde çıktı. Normal servise alınan Kaya'nın sağlık durumunun iyiye gittiği açıklandı.

Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden Kaya'nın son durumuyla ilgili yapılan açıklamada, "Hasta bugün itibari ile yoğun bakımdan çıkartılıp servis odasına alınmıştır. Genel durumu iyi, şuuru açıktır" denildi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, ulusal bir televizyon kanalında yayınlanan 'Sesi Çok Güzel' adlı yarışmaya katılarak sesini duyuran 19 yaşındaki Mutlu Kaya'nın tedavisi Diyarbakır'da devam ediyor.

37 gün yoğun bakımda tedavi gördükten sonra normal odaya geçen Mutlu Kaya'dan ilk fotoğraf geldi. Fotoğrafta Mutlu Kaya’nın objektife bakarak gülümsediği görülüyor.