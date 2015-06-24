T24 LogoT24 Logo
Gündem

Eski erkek arkadaşının başından vurduğu Mutlu Kaya'dan ilk fotoğraf

Mutlu Kaya, özel bir televizyon kanalında katıldığı ses yarışmasıyla Türkiye gündemine gelmişti

24 Haziran 2015 18:21

Katıldığı ses yarışmasıyla tanınan ve Diyarbakır'ın Ergani ilçesindeki evinde uğradığı silahlı saldırı sonucu 37 gündür yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Mutlu Kaya'dan ilk fotoğraf geldi.

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde eski erkek arkadaşının düzenlediği silahlı saldırı sonucu ağır yaralanan Mutlu Kaya, 37 gündür yaşam mücadelesi verdiği yoğun bakımdan geçtiğimiz günlerde çıktı. Normal servise alınan Kaya'nın sağlık durumunun iyiye gittiği açıklandı.

Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden Kaya'nın son durumuyla ilgili yapılan açıklamada, "Hasta bugün itibari ile yoğun bakımdan çıkartılıp servis odasına alınmıştır. Genel durumu iyi, şuuru açıktır" denildi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, ulusal bir televizyon kanalında yayınlanan 'Sesi Çok Güzel' adlı yarışmaya katılarak sesini duyuran 19 yaşındaki Mutlu Kaya'nın tedavisi Diyarbakır'da devam ediyor.

37 gün yoğun bakımda tedavi gördükten sonra normal odaya geçen Mutlu Kaya'dan ilk fotoğraf geldi. Fotoğrafta Mutlu Kaya’nın objektife bakarak gülümsediği görülüyor.

 

ETİKETLER

mutlu kayaerkek şiddetikadına şiddetsaldırıhaber

İlgili Haberler

Sare Davutoğlu'ndan Mutlu Kaya'ya ziyaret

Yoğun bakıma giren Davutoğlu, doktorlarından Mutlu Kaya'nın sağlık durumu hakkında bilgi aldı

Mutlu Kaya'nın annesi: Gözleriyle tepki veriyor

Mutlu Kaya 32 gündür yaşam mücadelesi veriyor...

Mutlu Kaya yoğun bakımdan çıktı

Kaya bugün itibari ile yoğun bakımdan çıkartılıp servis odasına alındı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

MasterChef Güzide Mertcan sosyal medyada tartışma yaratan evini anlattı: 4...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

Hafter Türkiye ve Rusya'nın çağrısını kabul etti; Libya'da ateşkes başladı...

"Çocuğum, başörtüsü takan annelerin daha iyi olduğunu söylüyor, 'günah' diye...

CHP Genel Başkan Yardımcısı: Erdoğan ve ekibi gidici herkes hazırlığını...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24