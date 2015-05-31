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Sare Davutoğlu'ndan Mutlu Kaya'ya ziyaret

Yoğun bakıma giren Davutoğlu, doktorlarından Mutlu Kaya'nın sağlık durumu hakkında bilgi aldı

31 Mayıs 2015 23:17

Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun eşi Sare Davutoğlu, bir televizyon kanalındaki ses yarışmasıyla tanınan ve uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralanan Mutlu Kaya'yı tedavi gördüğü Yaşargil Eğitim Araştırma Hastanesi'nde ziyaret etti.

Anne Hanım Kaya, baba Mehmet Kaya'ya geçmiş olsun ziyaretinde bulunanan Sare Davutoğlu, yoğun bakıma da girdi ve doktorlarından Mutlu Kaya'nın sağlık durumu hakkında bilgi aldı. Hanım Kaya ve baba Mehmet Kaya'ya 'geçmiş olsun' dileklerini ileten Davutoğlu, "Hepimiz dua ediyoruz. Doktorlar, beklediğimizden daha hızlı iyileştiğini söylediler. İnşallah en kısa sürede iyileşecek" dedi.

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