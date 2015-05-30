Mutlu Kaya uyandı, ablasının konuşmalarına tepki verdi

Diyarbakır’da uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralanan ve Gazi Yaşargil Eğitim Araştırma Hastanesi Beyin Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesi’nde tedavisi süren 19 yaşındaki Mutlu Kaya dün uyandı. Başucunda bekleyen ablası Songül Kaya’nın konuşmalarını gözlerini açıp kapayarak tepki verdiği belirtilen Kaya’nın ağladığı da öğrenildi.

Özel bir televizyon kanalında ses yarışmasına katıldıktan sonra Diyarbakır’ın Ergani İlçesi’nde 18 Mayıs günü uğradığı silahlı saldırı sonucu başından ağır yaralanan Mutlu Kaya’nın tedavisine Gazi Yaşargil Eğitim Araştırma Hastanesi Beyin Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesi’nde devam ediliyor. 13 gündür hastanede tedavi gören ve 22 Mayıs’tan itibaren sedadif ilaçları kesilerek uyandırma süreci başlatılan Mutlu Kaya, dün ilk kez uyandı.

Başında bulunan ablası Songül Kaya’nın konuşmalarına tepki veren genç kız, gözlerini açtı. Ablasının konuşmalarını gözlerini açıp kapayarak tepki verdiği belirtilen Kaya’nın bir ara da ağladığı öğrenildi.



Kaya’nın babası Mehmet Kaya haberi Ergani’de aldığını çok mutlu olduğunu belirterek, "Haberi bana yeğenim verdi. Kızım gözlerini açmış konuşmalara tepki vermiş. Ablasının konuşmasına gözlerini açıp kapatarak tepki vermiş. Daha sonra ağlamış. Çok mutluyum ben 60 yaşındayım yeniden doğdum" dedi.