Eski Çevre Bakanlığı bürokratı: Asbeste dokunan bakan "Kanser olur muyum" diye sormuştu, Gökçek yalasın

Ankara Maltepe’de SİT alanı içindeki Havagazı Fabrikası’nın yıkımıyla başlayan ‘asbest’ tartışması sürerken, Çevre Bakanlığı’nın eski bürokratı Dr. Nuran Talu, geçmişteki bir anısını paylaşarak, Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Melih Gökçek’e “Asbesti yala” çağrısı yaptı.

Yeşil Gazete’den Can Bursalı’nın haberine göre, 1991-1993 yılları arasında görev yapan dönemin ANAP’lı Çevre Bakanı Doğancan Akyürek’in İzmir’de demir almış asbestli bir gemiye insan sağlığına etkisinin olmadığını ispatlamak için dokunduğunu belirten Talu, Akyürek’in asbeste dokunduktan sonra bürokratlarına “Kanser olur muyum?” diye sorduğunu ifade etti.

Doğancan Akyürek’in o dönemki davranışının panik halinde olmadığını da kaydeden Talu, “Kendisi nüktedan bir insandı ancak bu tip hareketler bulunduğu mevkinin ağırlığını yansıtmıyor. Eski Sanayi Bakanı da radyasyondan korkmadığını göstermek için Çernobil’in ardından çay içerek gündeme gelmişti” diye konuştu.

Asbestli yıkımla gündeme gelen Havagazı Fabrikası’nın bulunduğu alanın imar planlarını değiştirerek otel ve AVM yapılmasının önünü açan Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin Başkanı Melih Gökçek’e de esprili bir çağrı yapan Talu, “Sayın bakan asbeste dokunmuştu. Melih Gökçek de yalasın.” dedi.

Ne olmuştu?

Ankara’daki Havagazı Fabrikası’nın yıkımına başlanmasının ardından TMMOB yıkımın durdurulması gerektiğini ve çevreye yüksek miktarda asbest saçıldığı için bölgenin karantina altına alınmasını, halkın sokağa çıkmamasını, çocukların okula gönderilmemesini ifade etmişti.

Ankara 7. İdare Mahkemesi, Mimarlar Odası’nın yüzde 15 ila yüzde 40 arasında asbest türünün en tehlikesi olan amphibole tespit edildiği raporunun ardından Havagazı Fabrikası’nın yıkım kararının yürütmesinin durdurulması istemini kabul etmişti.

Asbest nedir?

Asbest ya da diğer bir adıyla amyant, aslında Anadolu’da oldukça kullanılan ve değişik isimlerle anılan kanserojen tarzda bir mineral türüdür.