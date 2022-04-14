Eski bakan İdris Naim Şahin'in yeni parti kuracağı iddiası yalanlandı

Eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'in yeni parti kuracağı iddiasını yalanlandı.

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ve eski bakan Ali Babacan'ın ardından eski AKP'li bakan İdris Naim Şahin'in de kendi partisini kuracağı iddia edildi. Oda TV imzalı haberde, eski DYP ve AKP Milletvekili Saffet Kaya'nın da yer aldığı belirtildi.

Söz konusu iddiaya ilişkin olarak Saffet Kaya'dan açıklama geldi. Kaya, Şahin'in rahatsızlığı nedeniyle kızının düğününe katılamadığını ve ofisindeki ziyaretin, düğün tebriki olduğunu dile getirdi.

Kaya'nın açıklaması şöyle:

"Rahatsızlığı sebebiyle yakın zamanda yapmış olduğumuz kızımın düğün törenine katılamadığından ötürü beni ofisimde ziyaret etmek suretiyle tebriklerini iletmeye teşrif eden eski içişleri bakanımız değerli dostum İdris Naim Şahin'in nezaket ziyaretini bu şekilde kurgu bir haber yapmak suretiyle amacından farklı bir şekilde kamuoyuna takdim eden Oda TV haberinin kesinlikle büyük bir yalandan ibaret olduğu, nezaket ziyareti çerçevesinde gerçekleşen bu ziyaretin bu şekilde anlamlandırılmış olmasının hiçbir gerçekliği yoktur.Tamamen asılsızdır, yalan haberdir ve bir itibar suikastıdır.

Bu maksatlı ve yalan haberi yayınlayanlar ve yazanlar hakkında gerekli hukuki süreç tarafımdan ivedilikle başlatılacaktır. Daha önce de bu ve buna benzer yalan haberleri yapmak suretiyle kamuoyunu yanlış bilgilendirenler hakkında yeni bir dava sürecini başlatıyorum kamuoyuna saygıyla bildiririm."

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