Babacan ve Davutoğlu'ndan sonra eski AKP'li bakan da yeni parti kuruyor iddiası

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ve eski Bakan Ali Babacan’ın ardından AKP'li eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin’in de yeni parti kurma hazırlığında olduğu iddia edildi.

Oda TV'nin haberine göre; İdris Naim Şahin, parti kurma çalışmalarına Ankara’da başladı. Eski Bakan Şahin’in yeni partisi için Ankara’da bina arayışında olduğu belirtildi.

Şahin'in ekibinde eski DYP ve AKP Milletvekili Saffet Kaya'nın da olduğu öğrenildi.

Şahin'in parti için toplantılarını ve özel görüşmelerini Saffet Kaya’nın ofisinde yaptığı belirtildi.

Saffet Kaya’nın ofisinde yapılan İdris Naim Şahin’in başkanlığındaki ilk toplantıya, Kayseri’den iş insanı Halil İbrahim Çevik, Bursa’dan Dursun Akdağ, Halil İbrahim Kara ve Saffet Kaya katıldı.