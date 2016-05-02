Eski AYM Başkanı Haşim Kılıç: MHP kongresinin durdurulmasına ilişkin alınan karar hukuksuzdur

MHP’de 15 Mayıs'ta yapılması plananlanan olağanüstü kongreye tedbir kararı konulmasını ilişkin açıklamada bulunan eski Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç, "Kongrenin durdurulma kararı hukuksuzdur. Ücradaki bir mahkeme böyle karar alamaz" dedi. "Hukuk siyasallaşmıştır" diyen Kılıç, "Bu, mahkeme kararlarının çok komik düştüğünü gösteriyor" ifadesini kullandı.

Yurt gazetesinde yer alan habere göre, Anayasa Mahkemesi eski başkanı Haşim Kılıç, yapılacak MHP kongresine ilişkin alınan kararın gayri hukuki müdahale olduğunu söyledi.

Anayasa konusunda konuşmacı olarak katıldığı bir toplantıda görüşlerini belirten Kılıç, konuşma arasında "MHP kongresi ile ilgili bir haber dinledim. Türkiye'nin ücra köşesinde bir mahkeme, Ankara 12. Sulh Hukuk Mahkemesi'nin kararına karşı nasıl karar alabiliyor anlamış değilim, hukuk siyasallaşmıştır" dedi. Kararın, gayri hukuki müdahale olduğunu belirten Kılıç, “Bu, mahkeme kararlarının çok komik düştüğünü ve asla hukuki olmadığını gösterir” diye konuştu.

Ne olmuştu?

Gemerek ve Tosya'da açılan davalarda Ankara 12. Sulh Hukuk Mahkemesi'nin atadığı MHP'ye atanan kayyum heyetinin kararlarına ihtiyati tedbir konuldu.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Oktay Öztürk, karar ilişkin şu açıklamada bulunmuştu:

"Bilindiği üzere, 8 Nisan 2016 tarihinde Ankara 12'nci Sulh Hukuk Mahkemesi tarafından Milliyetçi Hareket Partisi Büyük Kurultayının Tüzük değişikliği gündemiyle Olağanüstü Toplantıya Çağrılması konusunda Üç Kişilik Kayyım Heyeti görevlendirilmiştir. Ankara 12'inci Sulh Hukuk Mahkemesi'nin kararı hakkında Genel Merkezimiz tarafından Yargıtay 18'inci Hukuk Dairesine temyiz başvurusunda bulunulmuştur. Bu nedenle Ankara 12'inci Sulh Hukuk Mahkemesinin bahse konu kararı henüz kesinleşmemiştir"

Ankara 12. Sulh Hukuk Mahkemesi'nin atadığı Çağrı Heyeti Başkanı (MHP eski Aksaray İl Başkanı) Av. Ayhan Erel de "Yerel mahkemenin aldığı karar yok hükmündedir. Şu an kurultayla ilgili kararı ancak Yargıtay verebilir. 15 Mayıs'a kadar bir karar çıkmazsa bir kurultayımızı yaparız" demişti.

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