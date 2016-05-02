MHP'de Oktay Vural'ın adaylık bilmecesi

MHP’de en son iki mahkemeden alınan “olağanüstü kurultaya ihtiyati tedbir” kararının ardından partinin Meclis Grubu’ndan da farklı sesler gelmeye başladı. Balıkesir Milletvekili İsmail Ok’un partiyi olağanüstü kurultaya çağırmasının ardından partinin önemli isimlerinden olan Grup Başkanvekili Oktay Vural’dan da “Partimize, dava arkadaşlarımıza zarar vermesine müsaade etmeden ‘sorumluluk ahlakı’ içinde hareket edilmesi, ‘Ben MHP’liyim diyen herkesin üstlenmesi gereken vebaldir” açıklaması geldi. Vural’ın bu açıklaması “Vural da mı saf değiştiriyor? Genel Başkan adayı Meral Akşener’in yanında mı yer alacak” sorusunu akıllarla getirdi.

Cumhuriyet'ten Selda Güneysu'nun haberine göre; Oktay Vural, dün Twitter’dan üstü kapalı olarak Genel Merkez’e mesaj gönderdi. Vural, mesajında doğrudan “olağanüstü kurultay çağrısı yapmasa da” şu ifadeleri dikkat çekti: “MHP, başkalarının süreceği bir tarla değildir. MHP operasyon partisi değildir. İçinde bulunduğumuz süreçten vazife çıkararak, kamuoyunda değerlendirme yapan milliyetçi ülkücü hareket dışındaki unsurların kendi eksenlerindeki söylem, tutum ve beklentileri kendi içimizdeki değerlendirme ve yorumlarımızın esası olamaz. Ahlakçılık ve şahsiyetçilik ilkelerine aykırı üslupla kadrolarımız arasında fay hatları oluşturma ve derinleştirme tuzağına düşmeden hareket edilmesi gerektiği de açıktır.”

Vural’ın bu açıklamaları büyük yankı uyandırdı. Muhalif kanat “Partide pek çok arkadaşımız Genel Merkez’e tepki gösteriyor. Pek çok arkadaşımızı yakın zamanda bu tepkilerini dile getirecektir” açıklaması geldi. Genel Merkez yetkilileri ise “Vural’ın açıklamalarının kendileri açısından şaşırtıcı olmadığını” belirtti. Bu süreci “partinin kendini yenilemesi” olarak gören MHP kurmayları, şu yorumda bulundu: “Biz, bu süreci tırnak içinde ‘verimli’ bir süreç olarak değerlendiriyoruz.”