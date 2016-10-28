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Eski ATO Başkanı Sinan Aygün: 15 Temmuz sonrasında burası da temizleniyor

"Yönetim içine FETÖ’cü olduğu iddia edilen birtakım kişiler kaçtı"

28 Ekim 2016 13:35

125 bin üyeli Ankara Ticaret Odası’nda (ATO) 12 yıl başkanlık yapan Sinan AygünSalih Bezirci'nin sürpriz istifasına ilişkin olarak, "2013 seçiminde liste yapılırken yönetim içine FETÖ’cü olduğu iddia edilen birtakım kişiler kaçtı. Salih Bezci 'Aramızdaki FETÖ’cüler istifa etsin' diye kürsüden bağırdı. Kimse dönmedi. 15 Temmuz da tuzu biberi oldu. Yönetim boşalınca mecburen bu hale geldi" dedi. "Ortada proje falan yok" diyen Aygün, "15 Temmuz’dan sonra nasıl her taraf dağılıp temizlendiyse, buradakiler de temizleniyor" ifadesini kullandı.

Cumhuriyet yazarı Çiğdem Toker'in sorularını yanıtlayan (28 Ekim 2016) Sinan Aygün'ün açıklamaları şöyle:

- Osman Gökçek’i desteklediğiniz doğru mu?

- Eski başkan olarak ben taraf olamam. Odanın şeref onursal üyesiyim. Ama bana “Osman Gökçek yapabilir mi” diyorsanız, ben nasıl yaptıysam o da yapar derim. Osman Gökçek ATO üyesi, 8-10 yıldır aidatını veriyor.

- Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı’nın oğlunun, aynı şehrin ticaret odası başkanı olmasında hiç sorun yok mu sizce?

- Seçmen iradesi belirler. Her şey hukuka uygunsa olur. Benim de gördüğüm, Osman Gökçek bir ilgi merkezi olmuş. Meclis üyeleri beni arıyor. “Bize randevu al”diyor. Artık böyle: Tayyip Bey’den kaçan adamlar, Tayyip Bey’den randevu almaya çalışıyor. Fethullah’ın kapısında bekleyenler, şimdi ondan kaçıyor.

- Bu istifalar neden bugün oldu?

Sancı büyüktü. Seçimler 2013 Mart’ında yapıldı. O sıra FETÖ işi yoktu. Liste yapılırken yönetim içine FETÖ’cü olduğu iddia edilen birtakım kişiler kaçtı. Salih Bezci “Aramızdaki FETÖ’cüler istifa etsin” diye kürsüden bağırdı. Kimse dönmedi. 15 Temmuz da tuzu biberi oldu. Yönetim boşalınca mecburen bu hale geldi.

- Yani ortada bir “proje” yok mu diyorsunuz? 

- Proje falan yok. 15 Temmuz’dan sonra nasıl her taraf dağılıp temizlendiyse, buradakiler de temizleniyor. 2009’da “Sinan Aygün oy kullanmak için bize belge vermedi” diye camı çerçeveyi indiren bunlardı. “Hile yapıyor” diye beni Zafer Çağlayan’a şikâyet ettiler, Sanayi Bakanı’ydı. 2009’da seçildim. 2011’de vekil olunca Salih’e bıraktım. 2013’te ben yokum diye hepsi içeriye girdi. Hem Meclis’e hem de yönetime.

- Bugünkü kriz nasıl doğdu?

- Onlar 2013’te girdiğinde, büyük aşk devam ediyordu. Daha 17/25 Aralık olmamıştı. Kriz 15 Temmuz’dan sonra hızlandı. Yönetim de çalışamıyordu. Samanyolu’nun temsilcisi (Abdullah Abdülkadiroğlu) Medya Komitesi üyesiydi. O gitti. Bir kişi daha gitti. Osman, onlar gidince komiteye girdi. O komite aslında Ak Parti’yle Cemaatin ortak komitesiydi. Salih’in Başkanvekili (Ayhan Atalay) ATO’nun imamıydı. O da yurtdışına kaçtı.

- AKP ile Cemaatin gayriresmi koalisyonu ATO’ya da yansımıştı yani?

- Evet, “aşk” sürerken o koalisyon buraya da yansımıştı. Fakat huzursuzluk büyüktü. Yönetim içinde kavga dövüş. Herkes birbirini mahkemeye vermiş. Hepsi belgeli. Bu şuna benziyor: Boşanma davası açmışsın ama karı koca olarak aynı evde yaşamaya çalışıyorsun. Bütün bu süreçte en çok mağdur olan ise benim.

- Yargılandığınız için mi?

- E tabii. 84 yıl ceza kestiler. 13 yıla düştü. Yargıtay’dan yerel mahkemede şimdi. Ben bunu bana yapanların kimler olduğuna yeni yeni ayılıyorum. Gizli tanıkların iddianamesini görünce. Her yeri ele geçirmeye çalıştılar.

- Sonuçta sizce Osman Gökçek’e başkanlık zemini için bir operasyon yok öyledeğil mi?

- Hiç alakası yok. 15 Temmuz’u Osman mı yaptı.

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