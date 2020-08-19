Eski AKP milletvekili Ocaktan: İlk önce iktidarın yüksek sesle “Haddini bil Biden sen kim oluyorsun” demesi gerekmiyor muydu?

Eski AKP milletvekili ve Karar gazetesi yazarı Mehmet Ocaktan, ABD Başkan Adayı Joe Biden'ın yedi ay önce Türkiye'ye yönelik sözlerine ilk önce iktidarın tepki göstermesi gerektiğini yazdı.

Ocaktan, "Mesela en son ABD Başkan adayı Biden’in Türkiye’ye ilişkin dangalakça sözleri karşısında yapılan tartışmaları ve bu sözlerden siyasal bir fayda umanları gördükçe insanın 'Nasıl bir ülke burası Allah aşkına, akıl nimeti dağıtılırken acaba biz neredeydik' diyesi geliyor." düşüncesini dile getirdi.

Ocaktan, "Tamam Biden şaşkaloz bir adam ve küstahça sözler söylüyor. Peki ilk önce iktidarın yüksek sesle 'haddini bil Biden sen kim oluyorsun' demesi gerekmiyor muydu? Evet cılız da olsa bir tepki verdi; ancak içeride şahin, dışarıda nazik... Ama Cumhur İttifakı’nın mahallesinden muhalefete karşı yükselen sesler gümbür, gümbür... 'İşte gördünüz, bu muhalefetin arkasında Amerika var...' benzeri ifadelerle ihanet suçlamaları havada uçuşuyor. Bu mudur mesele yani... Hele 'yerel seçimlerde de böyle sonuç aldılar, Ali Babacan ve Davutoğlu’nu da ittifaka dahil ederek sonuç almak istiyorlar' benzeri hezeyanlar var ki, zerrece vicdanı olan herkesin yüzünün kızarması gerekir." görüşünü savundu.

Ocaktan, "Oysa muhalefet 'Biden haddini aşmıştır. Türkiye’de muhalefete destek verecek yegâne kaynak, millettir' diyerek son derece net ve sert bir ifadeyle gerekli tavrı ortaya koymuştur. Ama iktidarın bu yerli ve milli kalemleri, Trump’ın bu ülkenin cumhurbaşkanına 2019 yılında gönderdiği mektupta 'Sert adamı oynama. Aptallık etme!' şeklindeki haddi aşan küstah sözleri karşısında ne hikmetse 'milli ve yerli' olmayı pek önemsememişlerdi." değerlendirmesinde bulundu.

Ocaktan, "Peki iktidar mahallesinin anlattığı bu 'yerli ve milli' masallara şaşırdık mı? Hayır, çünkü onlar için “yerlilik” getirdiği, ya da getireceği oy kadar bir değere sahiptir, yoksa sadece dış güçlerin bir oyunundan ibarettir..." ifadesini kullandı.

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