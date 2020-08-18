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İletişim Başkanı Altun’dan muhalefete Biden yanıtı: "7 ay niye beklediniz" diye soruyorlar, sizi bekledik

"O konuşmayı siz de biliyordunuz biz de"

18 Ağustos 2020 12:49

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, ABD Başkan Adayı Joe Biden’ın açıklamalarına geç tepki verildiği eleştirilerine yanıt verdi. Altun, “7 ay niye beklediniz’ diye soruyorlar, sizi bekledik” düşüncesini dile getirdi.

Altun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Biden'ın "muhalefetle el ele Erdoğan'ı devireceğiz' sözlerine, konunun muhatabı muhalefet hâlâ net bir  cevap veremedi. Hep bir ağızdan '7 ay niye beklediniz' diye soruyorlar. Sizi bekledik. O konuşmayı siz de biliyordunuz biz de. Biz konuştuk. Siz neden sustunuz?” ifadesini kullandı. 

Ne olmuştu?

ABD'de 3 Kasım'da yapılacak genel seçimlerde Demokrat Parti'nin başkan adayı olan Joe Biden'ın 19 Aralık'ta New York Times (NYT) yayın kuruluna verdiği söyleşide söylediği sözler Türkiye'de gündem oldu. Biden, söz konusu söyleşide, "Erdoğan bir otokrattır, yapmamız gerektiğini düşündüğüm şey, ona karşı çok farklı bir yaklaşım benimsemek ve muhalif liderleri desteklediğimizi açıkça ortaya koymak" ifadesini kullandı. Muhalefete desteğini açıkça belirten Biden, "Erdoğan'ı mağlup edin. Darbeyle değil, seçim süreciyle" dedi.

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