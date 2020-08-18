İletişim Başkanı Altun’dan muhalefete Biden yanıtı: "7 ay niye beklediniz" diye soruyorlar, sizi bekledik

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, ABD Başkan Adayı Joe Biden’ın açıklamalarına geç tepki verildiği eleştirilerine yanıt verdi. Altun, “7 ay niye beklediniz’ diye soruyorlar, sizi bekledik” düşüncesini dile getirdi.

Altun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Biden'ın "muhalefetle el ele Erdoğan'ı devireceğiz' sözlerine, konunun muhatabı muhalefet hâlâ net bir cevap veremedi. Hep bir ağızdan '7 ay niye beklediniz' diye soruyorlar. Sizi bekledik. O konuşmayı siz de biliyordunuz biz de. Biz konuştuk. Siz neden sustunuz?” ifadesini kullandı.