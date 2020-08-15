ABD Başkan adayı Biden'ın aylar sonra gündem olan sözlerine tepkiler: Buna cüret edenler 15 Temmuz'da ağızlarının payını almışlardır!

ABD'de 3 Kasım'da yapılacak genel seçimlerde Demokrat Parti'nin başkan adayı olan Joe Biden'ın 19 Ocak'taki bir söyleşide söylediği ve tekrar gündem olan, "Erdoğan bir otokrattır, yapmamız gerektiğini düşündüğüm şey, ona karşı çok farklı bir yaklaşım benimsemek ve muhalif liderleri desteklediğimizi açıkça ortaya koymak" sözleri Türkiye'de tepkiyle karşılandı.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, seçimle gelen Cumhurbaşkanı Erdağan'ın meşruiyetinin sorgulanamayacağını belirterek, "Buna cüret edenler en son 15 Temmuz 2016 gecesi ağızlarının payını almışlardır. Dostça bir hatırlatma!" ifadelerini kullandı. SP lideri Temel Karamollaoğlu, "Türkiye Türkiye'den yönetilir. Ülkemiz siyasetini dizayn etmenize asla izin vermeyeceğiz!" ifadelerini kullanırken CHP Sözcüsü Faik Öztrak ise, "Bizim demokrasi ve özgürlük mücadelemiz, hiçbir emperyalist himmete muhtaç değildir" dedi. CHP'den ayrılacağı iddia edilen Muharrem İnce de, "Türkiye'de Hükümet değiştirmek sizin işiniz değil, milletin işi" dedi.

TIKLAYIN - ABD Başkan adayı Biden'ın ocak ayındaki Türkiye açıklaması yedi ay sonra gündem oldu: Erdoğan'ı darbeyle değil seçimle mağlup edin!

ABD Başkan adayı Biden'ın 19 Ocak'ta New York Times'a verdiği söyleşide söylediği sözler Türkiye'de gündem oldu. Biden, söz konusu söyleşide, "Erdoğan bir otokrattır, yapmamız gerektiğini düşündüğüm şey, ona karşı çok farklı bir yaklaşım benimsemek ve muhalif liderleri desteklediğimizi açıkça ortaya koymak" ifadesini kullandı. Muhalefete desteğini açıkça belirten Biden, "Erdoğan'ı mağlup edin. Darbeyle değil, seçim süreciyle" dedi.

"Buna cüret edenler 15 Temmuz 2016 gecesi ağızlarının payını almışlardır"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Biden'ın ifadeleriyle Türkiye'nin ikili ilişkilerinin örtüşmediğini, bir başkan adayının 'diplomaside yeri olmayan' bu ifadelerinin kabul edilemeyeceğini yazdı. Türkiye'deki demokratik atmosferin bu tip 'sorumsuz' beyanlarla bozulmasına müsaade edilmeyeceğini kaydeden, "Hiç kimse milli irademize ve demokrasimize saldıramaz, halkın oyuyla seçilmiş Cumhurbaşkanımızın meşruiyetini sorgulayamaz. Buna cüret edenler en son 15 Temmuz 2016 gecesi ağızlarının payını almışlardır. Dostça bir hatırlatma!" ifadelerini kullandı. Altun'un Twitter'dan yaptığı paylaşım şu şekilde:

"ABD Başkan Adayı Joe Biden'ın Aralık ayında kullandığı, nitekim bugünlerde medyaya yansıyan ifadeleri Türkiye üzerinde oynanan oyunların ve müdahaleci yaklaşımların adeta bir yansımasıdır. Bu ifadeler demokrasiyle ve Türkiye-ABD ikili ilişkilerinin doğasıyla örtüşmemektedir" dedi.

NATO müttefikimiz olan ABD'nin bir başkan adayının diplomaside de yeri olmayan bu yakışıksız ifadelerinin mevcut yönetimce de kabul edilemez görüldüğüne inanıyoruz. Türkiye, siyasi oyunlara malzeme yapılacak bir ülke asla değildir.

ABD siyasi kurumları ile Amerikan kamuoyunun günlük siyasi kazanımlar için yapıldığı ayan beyan ortada olan bu sorumsuz açıklamalara prim vermeyerek gereken tepkiyi göstermesi demokrasinin bir gereğidir.

Tüm bunların yanında, ülkemizdeki muhalif siyasetin, kendisini küçük düşürücü ve milletimizin aklında soru işaretleri oluşturan bu ifadelere herhangi bir tepki göstermemiş olması üzücüdür ancak bizler için şaşırtıcı değildir.

Türkiye, demokratik siyasi atmosferin bu tip sorumsuz beyanatlarla bozulmasına müsade etmeyecek, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde mücadelesine devam edecektir.

Hiç kimse milli irademize ve demokrasimize saldıramaz, halkın oyuyla seçilmiş Cumhurbaşkanımızın meşruiyetini sorgulayamaz. Buna cüret edenler en son 15 Temmuz 2016 gecesi ağızlarının payını almışlardır. Dostça bir hatırlatma!"

"Ülkemiz siyasetini dizayn etmenize asla izin vermeyeceğiz!"

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da Biden'ın sözlerine karşı ABD'de polis şiddetiyle öldürülen siyah vatandaş George Floyd'u hatırlatarak, "Türkiye Türkiye'den yönetilir. Ülkemiz siyasetini dizayn etmenize asla izin vermeyeceğiz! Sorunlarımız ne kadar büyük olursa olsun, kendi içimizde çözecek bilgi, birikim ve tecrübeye ülke olarak sahibiz. Siz kendi dertlerinize yanın. "I Can't Breathe" @JoeBiden" paylaşımı yaptı.

ABD'nin başka ülkelerin içişlerine karıştığı sürece dünyaya huzur gelmeyeceğini belirten Karamollaoğlu, "Kendi içlerinde sıkıntıların her geçen gün arttığı bir ortamda Joe Biden’a düşen görev önce kendi ülkesinin sorunlarına odaklanmak olmalıdır." ifadelerini kullandı.

"Türkiye'de Hükümet değiştirmek sizin işiniz değil, milletin işi"

CHP'den ayrılarak yeni parti kuracağı iddia edilen Muharrem İnce de Twitter hesabından Joe Biden'ı etiketleyerek, "Atatürk'ün de söylediği gibi BAĞIMSIZLIK Karakterimizdir! Türkiye'de Hükümet değiştirmek sizin işiniz değil, milletin işi" dedi.

"Biden Erdoğan’ın değirmenine su taşımaktan vazgeçsin"

CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak Twitter'dan Biden'in açıklamasına ilişkin, "Bizim demokrasi ve özgürlük mücadelemiz, hiçbir emperyalist himmete muhtaç değildir. 'Bağımsızlık bizlerin karakteridir.' Biz siyaseti okyanusun ötesinin çıkarları için değil, milletimizin çıkarları için yaparız. @JoeBiden Erdoğan’ın değirmenine su taşımaktan vazgeçsin" değerlendirmesini yaptı.