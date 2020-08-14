Eski AKP'li vekil Ankara Üniversitesi rektörü oldu

Eski AKP Adana Milletvekili ve Sağlık Bakanlığı müsteşarı Necdet Ünüvar, Ankara Üniversitesi'nin yeni rektörü oldu. Karar Resmî Gazete'de yayımlandı.

Eski AKP Adana Milletvekili ve Sağlık Bakanlığı müsteşarlığı görevlerinde bulunan Necdet Ünüvar, Erkan İbiş’in yerine Ankara Üniversitesi Rektörü olarak atandı.

Üç dönem AKP'de millletvekilliği yapan Ünüvar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Şahsımı Ankara Üniversitesi Rektörlüğüne atayan Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan ve teklif eden YÖK Başkanımız Sayın Yekta Saraç'a çok teşekkür ediyor, atanan diğer Rektör arkadaşlarımızı da tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.

Ünüvar, 25 yaşındaki oğlu Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na müşavir olarak atanması gündem olmış ve Ünüvar tarafından hazırlanan ‘Gazi Meclis’te O Gece’ kitabı, muhalefetin ve iktidar partisi milletvekillerinin tepkisini çekmişti.

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