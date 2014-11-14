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Politika

AKP'li vekilin oğlu memur sınavına girmeden üst düzey bürokrat maaşıyla müşavir oldu

AKP Adana Milletvekili Necdet Ünüvar'ın 25 yaşındaki oğlu Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na müşavir olarak atandı

14 Kasım 2014 18:54

Soma ve Ermenek’teki maden facialarıyla kamuoyunda tartışılan Enerji Bakanlığı, ilginç bir atamaya imza attı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, TBMM Sağlık ve Çalışma Komisyonu Başkanı AKP Adana Milletvekili Necdet Ünüvar’ın 25 yaşındaki oğlunu bakanlığa müşavir olarak atadı.

2013 yılında üniversiteden mezun olan Alaattin Ünüvar'ın, bugüne kadarki tek tecrübesinin AKP Gençlik Kolları üyeliği olduğu belirtildi.

Taraf gazetesinin haberine göre, enerji konusunda tecrübesi olmayan Ünüvar'ın atama kararnamesi Resmî Gazete’nin dünkü sayısında yayımladı.

Ünüvar; Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Başbakan Ahmet Davutoğlu ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın imzası ile atandı.

 

Üst düzey bürokratlara verilen maaş verilecek

 

Kararda Alaattin Ünüvar’ın Bakanlık Müşavirliği görevini yürüteceği kaydedildi. Ünüvar, kamuda üst düzey bürokratlara verilen 3600 ek gösterge üzerinden maaş alacak. Ünüvar, bu atamayla “memurluk sınavından” da muaf tutulmuş oldu. 

 

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