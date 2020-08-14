Erdoğan, 16 üniversiteye rektör atadı

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararına göre 16 üniversiteye rektör atandı.

Atama kararı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

Atama kararına göre; Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Tümay, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünavar, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Meryem Tuncel, Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakoç, Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Yıldız, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Koyuncu oldu.