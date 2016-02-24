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Eski AKP Artvin İl Başkanı: Halk maden istemiyor, sokakta gezemiyoruz

"Artvinliler, yaşananları AK Parti'nin üst düzey politikacılarının tutumuna bağlıyor"

24 Şubat 2016 10:55

Artvin'in Cerattepe bölgesinde, Cengiz Holding'e ait Eti Bakır AŞ tarafından maden çıkarılmak istenmesiyle ilgili tartışmalar sürerken iki dönem AKP Artvin İl Başkanlığı yapan Ahmet Özçelik, Artvin halkının Cerattepe'de madene karşı olduğunu, bunu partisinin üst yöneticilerine anlatamadığını söyledi.

Zaman'dan Gürhan Savgı'nın haberine göre; genel merkezin tutumunun kendilerini zora soktuğunu vurgulayan Özçelik, “Biz yörenin gerçeklerini AK Parti üst yönetimine bir türlü anlatamadık. Şimdi kendi insanlarımızla sokakta gezmeye imtina ediyoruz. Bu insanlar, yaşananları tamamen AK Parti'nin üst düzey politikacılarının tutumuna bağlıyor. İnşallah kararlarını tekrar gözden geçirip geri alırlar” diye konuştu.

 

"Cengiz İnşaat'a güvenmiyoruz"

 

Ahmet Özçelik, Cerattepe'de çıkarılmak istenen madenin devlete ve millete fayda getirmeyeceğini düşünüyor. Artvinlinin, Cengiz İnşaat'ın bölgede yaptığı diğer işleri iyi bildiğini hatırlatan Özçelik, “Cengiz İnşaat o madeni oradan alır gider. Kasasına kazancını koyar. Arkada pisliğini ve ölü bir şehir bırakır. Cengiz İnşaat'a hiç güvenmiyorum. Bu şirket vatandaşı köle gibi çalıştırır, günü gelir kapıya koyar.” dedi. Madene karşı olanların terörist gibi gösterilmeye çalışmasına da tepki gösteren Özçelik, “Devlet yapmaması gerektiğini yaptığı için istenmeyen olaylar meydana geldi.” dedi.

 

Başbakan görüşmeye çağırdı

 

Bu arada, Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun, ‘görüşmeye hazırız' çağrısı üzerine randevu talep eden Yeşil Artvin Derneği'ne cevap geldi. Davutoğlu, dernek yöneticilerini, bugün saat 11.00'de görüşmek üzere Ankara'ya davet etti. Dernek Başkanı Nur Neşe Karahan ile avukat Bedrettin Kalın, oluşturulacak heyetle birlikte görüşme için Ankara'ya gidecek.

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