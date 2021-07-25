Eski Adalet Bakanı Prof. Hikmet Sami Türk: Afganistan'da ilkel bir şeriat devleti kuran Taliban uygulamalarının her yanı Türkiye ile terstir!

Eski Adalet Bakanı Prof. Dr. Hikmet Sami Türk, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Nasıl ki ABD ile bazı görüşmeleri Taliban yaptıysa, Taliban bu görüşmeleri Türkiye ile daha rahat yapması lazım. Çünkü Türkiye'nin inancıyla alakalı ters bir yanı yok, onlarla bu konuları daha iyi görüşebileceğimize ihtimal veriyorum" açıklamasına tepki gösterirken, "Afganistan'da ilkel bir şeriat devleti kuran Taliban uygulamalarının her yanı Türkiye ile terstir!" dedi.

Sözcü gazetesi yazarı Rahmi Turan, eski Adalet Bakanı ve eski Milli Savunma Bakanı Prof. Dr. Hikmet Sami Türk'ün, Erdoğan'ın “Taliban inancıyla alâkalı ters bir yanımız yok” sözlerine gösterdiği tepkiyi aktardı.

Turan'ın aktardığına göre Türk şöyle dedi:

“Eğer Taliban örneğine bakılarak, Türkiye'de de şimdiye kadar takiye yapılıp açıkça söylenmemiş bir düşüncenin gerçekleştirilmesi, şeriat devletinin kurulması zamanının geldiği, Cumhuriyet'in 100'üncü yılında (2023) böyle bir değişikliğin yapılabileceği düşünülüyorsa bu, tam bir yanılgıdır.

97 yıl önce hilafetin kaldırılmasıyla o defter tamamıyla kapatılmıştır!

Türk Milleti, Atatürk'ün emaneti olan Cumhuriyet'e, Anayasa'da yazılı bütün nitelikleriyle sahip çıkmasını bilecektir.

Afganistan'da ilkel bir şeriat devleti kuran Taliban uygulamalarının her yanı Türkiye ile terstir! Türkiye ‘İnsan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti'dir.”

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