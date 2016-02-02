Eski Adalet Bakanı Sadullah Ergin'den de Arınç'a destek

Eski Başbakan Yardımcısı ve AKP kurucusu Bülent Arınç'ın CNN Türk'te Taha Akyol’un programından sonra kendisine yapılan eleştirilere verdiği altı sayfalık cevaba eski bakan Hüseyin Çelik'ten sonra eski Adalet Bakanı Sadullah Ergin de destek verdi. Ergin, Arınç'ın açıklamalarını kişisel Twitter hesabından paylaştı.

AKP kurucularından Hüseyin Çelik, dün Twitter hesabından Arınç'ın açıklamalarını paylaşmış, 15 gün önce kendi isteğiyle Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun danışmanlığından ayrıldığını duyurmuştu. Eski Spor Bakanı Suat Kılıç da Twitter'dan Arınç'a destek mesajı vererek, "Okumadan, anlamadan yargılamayalım. 22.Dönem TBMM Başkanı Sayın Bülent Arınç'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya bir göz atalım" demişti.

Arınç, dün Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Unutulmamalıdır ki yıkmaya çalıştığınız çınarın gölgesinde güneş görmemiş daha birçok hakikat gölgeleniyor” demişti.