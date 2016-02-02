Eski Spor Bakanı Suat Kılıç'tan da Bülent Arınç'a destek

Eski Başbakan Yardımcısı ve AKP kurucusu Bülent Arınç'ın CNN Türk'te Taha Akyol’un programından sonra kendisine yapılan eleştirilere verdiği 6 sayfalık cevaba eski bakan Hüseyin Çelik'ten sonra eski Spor Bakanı Suat Kılıç da destek verdi. Kişisel Twitter hesabından bir açıklama yapan Kılıç, "Okumadan, anlamadan yargılamayalım. 22.Dönem TBMM Başkanı Sayın Bülent Arınç'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya bir göz atalım" çağrısı yaptı.

AKP kurucularından Hüseyin Çelik de dün Twitter hesabından Arınç'ın açıklamalarını paylaşmış, 15 gün önce kendi isteğiyle Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun danışmanlığından ayrıldığını duyurmuştu.

Suat Kılıç'ın tweeti şöyle: