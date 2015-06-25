Eşini sopayla dövüp öldürdü, 13 ayda iyi halden tahliye edildi!

İstanbul Bağcılar'da, geçen yıl 2 Mayıs günü tartıştığı eşi Remziye Eripek'i sopa ile döverek öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan Celal Eripek, bilinçli taksirle adam öldürmek suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. 13 aydır tutuklu bulunan katil, mahkeme salonundaki tavırları dikkate alınarak mahkeme heyeti tarafından tahliye edildi.

Cumhuriyet'ye yer alan habere göre, Bağcılar'da, geçen yıl 2 Mayıs günü tartıştığı eşi Remziye Eripek'i sopa ile döverek öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan Celal Eripek, Bilinçli taksirle adam öldürmek suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı. 13 aydır tutuklu olan Celal Eripek, kararla birlikte tahliye edildi.

Bakırköy 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına tutuklu sanık Celal Eripek ile tarafların avukatları katıldı.



Savcı: 'Bilinçi taksirle cezalandırılmasını' istedi

Duruşmada esas hakkındaki görüşü sorulan savcı Sinan Coşar, Celal Eripek'in 2 Mayıs 2014 tarihinde tartıştığı eşi Remziye Eripek'e tekme, tokat ve sopa ile karnına vurduğunu belirtti. Maktül Remziye Eripek'in kaldırıldığı hastanede vefat ettiğini hatırlatan savcı Coşar, maruz kaldığı darp olayının kronik kalp hastası olan maktulün efor ve stresini tetikleyerek ölümüne neden olduğunu belirterek, olayla ölüm arasında tıbben illiyet bağının bulunduğunu söyledi. Savcı Coşar, Celal Eripek'in “Bilinçli taksirle adam öldürmek" suçundan cezalandırılmasını istedi.



'Kasıtlı adam öldürme suçu var'

Duruşmada söz alan müşteki avukatı Züleyha Gülüm ise sanığın daha önce de eşini ve kızını dövdüğünü belirterek, “Kalp hastası bir kişiye fiziksel şiddet uygulandığında kalp krizinin tetikleneceği ve ölümle sonuçlanacağı herkesçe bilinmektedir. Kalp hastası eşine fiziksel şiddet uyguladığında öleceğini bilmelidir. Sanığın olası kastla insan öldürme suçundan cezalandırılması gerekir" diye konuştu.



Son sözü sorulan Celal Eripek ise “Ben eşimi seviyordum. Çok üzgünüm" dedi.



3 yıl 4 ay hapisle cezalandırılığ tahliye edildi

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, Celal Eripek'i “Bilinçli taksirle adam öldürmek" suçundan önce 4 yıl hapis cezasına çarptırdı. Sanığın duruşmalardaki iyi halini dikkate alan mahkeme, bu cezayı 1/6 oranında indirerek 3 yıl 4 aya düşürdü. Mahkeme, tutuklu kaldığı süreyi de gözönüne alarak sanığın tahliyesine karar verdi.



Teyzesinden tepki...





Duruşmayı izleyen Remziye Eripek'in teyzesi Gülten Okta, hem cezaya hem de tahliye kararına tepki gösterdi. Yeğeninin evliliği boyunca işkence çektiğini, çocukları için buna katlandığını savunan Gülten Okta, “Suçu neydi, onu öyle yaptı? Adalet yerini bulsun, serbest bırakılmasın istiyorum" dedi.

Avukatları da tepkili



Duruşmadan sonra bir basın açıklaması yapan müşteki avukatları da karara tepki gösterdi. Avukatlar adına açıklama yapan Züleyha Gülüm, kadın cinayetlerinin durdurulamamasının bir nedeninin de yargı sistemi olduğunu söyledi. Avukat Gülüm, “Kadınlar öldüğünde ceza verilmesi konusunda yargı sistemi çok geri duruyor, erkekleri aklıyor. Çok kısa süreli cezalarla, erkekler, gerekli yaptırım uygulanmadan cezaevlerinden bırakılıyor. Bu davada da aynısı oldu ve taksirle öldürmekten 3 yıl 4 ay gibi çok düşük bir ceza aldı" dedi.



Sanığın geleceği gerekçe gösterilerek iyi hal indiriminden yararlandırıldığını hatırlatan Avukat Gülüm, “Oysa öldürülen müvekkil şu anda hayatta değil. Onun bir geleceği bile kalmadı. Sanık ise serbest bırakıldı. Bir kadın hiç öldürülmemiş gibi, 2 çocuğu annelerinden ayırmamış gibi, önünde kocaman bir hayat var. 17 yıldır evliler, 17 yıldır şiddet görüyor" dedi.



İddinameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Celal Eripek'in 2 Mayıs 2014 tarihinde evinde tartıştığı eşi Remziye Eripek'i darp ettiği, ardından da balkondan aldığı 69 santimlik sopayla dövdüğü belirtilmiş, yediği dayak sonucu fenalaşarak kusmaya başlayan Remziye Eripek'in eşi Celal Eripek tarafından kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiği vurgulanmıştı.



Adli Tıp Kurumu tarafından düzenlenen raporda, kronik kalp ve damar hastası olan Remziye Eripek'in yediği dayağın efor ve stresini tetiklediği, bunun sonucunda da ani kardiyak ölüme neden olduğu kaydedilmişti.



İddianamede, Celal Eripek hakkında, “Yakın akrabayı öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenmişti.