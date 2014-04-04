Dayakçı kocaya eşine çiçek alma ve yemeğe götürme cezası

Eşine şiddet uygulayan kocayı karısı affetti, mahkeme affetmedi. Hakim, sanığa eşine ‘çiçek alma ve yemeğe götürme’ cezası verdi. Sanık öfke kontrolünü de öğrenecek.

Eskişehir’de yaşayan S.D. isimli kadın eşi A.D’nin kendisine şiddet uyguladığını belirterek şikayetçi oldu. Ancak daha sonra eşinin şikayetini geri alması üzerine serbest bırakıldı. Hakkında açılan kamu davası ise devam etti. Eskişehir 4. Sulh Ceza Mahkemesi’nde devam eden o davadan dün ilginç bir karar çıktı. 36 yaşındaki sanık A.D. savunmasında suçlamaları kabul etmedi ve “Şikayetten vazgeçilirse suçlamayı kabul ederim” dedi. Son sözü sorulan 28 yaşındaki S.D. isimli kadın ise çocukları nedeniyle eşiyle tartıştığını ancak eşinin kendisini tehdit ve hakaret etmediğini anlatttı. S.D. ifadeasinde “Eşim, bir iki tane bana vurdu ama şikayetçi değilim. Kamu davasına katılmak istemiyorum. Tanığım yoktur” beyanında bulundu.

Yemek faturasını gösterecek

İfadelerin alınmasının ardından mahkeme hakimi, müştekiye ait doktor raporunun incelenmesinde basit tıbbi müdahale ile iyileşecek şekilde yaralandığının anlaşıldığını bildirdi. Sanığın eşine karşı kasten yaralama suçunu işlediği, müştekiye ait doktor raporu, müştekinin beyanı ve tüm dosya kapsamı itibari ile sübuta erdiğinden sanığın cezalandırılması ve 3 bin lira adli para cezası kararını veren mahkeme, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına hükmetti. Ancak hakim, sanığa eşine ‘çiçek alma ve yemeğe götürme’ cezası da verdi. Dayakçı koca eşini yemeğe götürdükten sonra faturayı denetimli serbestlik bürosuna teslim edecek. Ayrıca denetimli serbestlik bürosunun temin edeceği bir uzmandan öfke kontrolü konusunda da seminer alacak.