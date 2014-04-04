T24 LogoT24 Logo
Gündem

Dayakçı kocaya eşine çiçek alma ve yemeğe götürme cezası

Mahkeme, dayakçı kocanın eşine yemek ısmarladıktan sonra faturayı denetimli serbestlik bürosuna götürecek

04 Nisan 2014 12:21

Eşine şiddet uygulayan kocayı karısı affetti, mahkeme affetmedi. Hakim, sanığa eşine ‘çiçek alma ve yemeğe götürme’ cezası verdi. Sanık öfke kontrolünü de öğrenecek.

Eskişehir’de yaşayan S.D. isimli kadın eşi A.D’nin kendisine şiddet uyguladığını belirterek şikayetçi oldu. Ancak daha sonra eşinin şikayetini geri alması üzerine serbest bırakıldı. Hakkında açılan kamu davası ise devam etti. Eskişehir 4. Sulh Ceza Mahkemesi’nde devam eden o davadan dün ilginç bir karar çıktı. 36 yaşındaki sanık A.D. savunmasında suçlamaları kabul etmedi ve “Şikayetten vazgeçilirse suçlamayı kabul ederim” dedi. Son sözü sorulan 28 yaşındaki S.D. isimli kadın ise çocukları nedeniyle eşiyle tartıştığını ancak eşinin kendisini tehdit ve hakaret etmediğini anlatttı. S.D. ifadeasinde “Eşim, bir iki tane bana vurdu ama şikayetçi değilim. Kamu davasına katılmak istemiyorum. Tanığım yoktur” beyanında bulundu.

 

Yemek faturasını gösterecek

 

İfadelerin alınmasının ardından mahkeme hakimi, müştekiye ait doktor raporunun incelenmesinde basit tıbbi müdahale ile iyileşecek şekilde yaralandığının anlaşıldığını bildirdi. Sanığın eşine karşı kasten yaralama suçunu işlediği, müştekiye ait doktor raporu, müştekinin beyanı ve tüm dosya kapsamı itibari ile sübuta erdiğinden sanığın cezalandırılması ve 3 bin lira adli para cezası kararını veren mahkeme, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına hükmetti. Ancak hakim, sanığa eşine ‘çiçek alma ve yemeğe götürme’ cezası da verdi. Dayakçı koca eşini yemeğe götürdükten sonra faturayı denetimli serbestlik bürosuna teslim edecek. Ayrıca denetimli serbestlik bürosunun temin edeceği bir uzmandan öfke kontrolü konusunda da seminer alacak.

 

ETİKETLER

eskişehirkadına şiddetdayakşiddetkocakarıromantik cezayemekçiçekhaber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Jülide Kural ve Ömer Şahin, Selahattin Demirtaş'ın 'Devran'ını sahneye taşıyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İran, Irak'taki ABD üslerini vurdu...

Tahran'dan havalanan Ukrayna Havayolları'na ait yolcu uçağı düştü: 176 ölü...

Çiğdem Toker, Kanal İstanbul güzergâhında en büyük araziye sahip üç...

Gökçek, daire başkanlarının odalarını Hint Okyanusu Adaları'na özgü bitkilerle süslemek...

Sırrı Süreyya Önder: Cezaevinde gittiğim doktor, 'Ya sizi seviyoruz ama...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24