'Dayak atan kocanın eli şişti' diye kadına ceza!

Kadına şiddet konusunda mahkeme çok tartışılacak bir karar imza attı. Dayak yiyen kadının yanı sıra döverken sert vurduğu için eli şişen kocayı da zarar görmüş kabul etti ve birlikte yargıladı. Adam dayak atmaktan, kadın dayak yerken kocasının elinin şişmesine neden olmaktan aynı cezayı aldı.

Milliyet'ten Gökçer Tahincioğlu'nun haberine göre; uzun yıllardır kocasından şiddet gören ancak ekonomik gücü olmadığı, ailesinin de geri dönmesi halinde kendisini başkasıyla evlendireceklerini söylemesi nedeniyle çaresiz kalan kadın, geçen yıl Temmuz'dadarp edildi. Evde çocuğunun gözü önünde dövülen kadın, çocuğu alarak komşuya kaçtı. Burada kapıları kilitleten kadın, polisi aradı. Polis, eve gelerek kadın ve çocuğu kurtardı. Hem kadın hem de dayakçı koca Adli Tıp’a sevk edildi. Kadının kafa derisinde travmaya bağlı ödem, kollarında lezyon saptanırken adam, kendisinin de eşinden şiddet gördüğünü belirtti. Bunun üzerine yapılan muayenede kocanın göğsünde çizik, sol el bileğinde şişme tespit edildi.

Kadın soruşturma sürerken sığınmaevine yerleşti, ancak kocasının çocuğu görme hakkı nedeniyle belli aralıklarla buluşmak zorunda kaldı. Bu buluşmalarda da dayak yiyen kadın, bir süre sonra tehditler nedeniyle evine döndü. Bu süreçte, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da hem kadın hem de kocası hakkında yaralama suçundan dava açtı.

Tehdide ilişkin kanıt yok!

Evde tehdit altında yaşamını sürdüren, babasının yanına dönmek istediğinde, “Birisini buldum, onunla evlenirsin” yanıtını alan kadın, açılan davanın duruşmalarında da şikâyetçi olmadığını, kocasının kendisini tehdit ettiğini, ancak tehditlerden de korkmadığını söyledi.

Ankara 13. Asliye Ceza Mahkemesi, ayrıca bir araştırmaya gerek görmeksizin davayı karara bağladı.

Mahkeme, olay günü aile içi tartışma yaşandığını, adamın karısını şişe ile darp ettiğini, kadının ise eliyle vurduğunu belirtti. Kocanın ayrıca eşini tehdit ettiğinin öne sürüldüğünü ancak buna ilişkin kanıt bulunamadığını belirten mahkeme, her iki sanığa da aynı cezanın verilmesi gerektiğini bildirdi.

Mahkeme, hem kadını hem de kocasını basit yaralama suçundan 120 gün adli para cezasına mahkum ederek, ceza miktarını 3 bin lira olarak belirledi. Mahkeme, her iki sanık için hükmün açıklanmasının geriye bırakılması kararı da verdi.

Başka bir kentte sığınma evine

Bu süreçte kadının kocasından şiddet görmeye devam ettiği ve yeniden polise başvurduğu ortaya çıktı. Son olarak sokak ortasında dayak yiyen kadının sığınmaevine yeniden yerleştiği ve çocuğunu görmek için geldiği zamanlarda şiddet görmeye devam etmesi üzerine bilinmeyen bir başka kente gönderildiği anlaşıldı. Kadının kocasından boşandığı ve tehdit altında yaşadığı için hakkında koruma kararı alındığı da ortaya çıktı. Buna rağmen, darp davasında kadın, kocasıyla eşit suçlu bulunmaktan kurtulamadı.