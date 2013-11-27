Eşini poşu ile boğarak öldüren koca: Son zamanlarda erkeklere bakıyordu!



Diyarbakır'da "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü"nde imam nikahlı eşi tarafından boğularak öldürülen bir çocuk annesi Songül Malçok cinayetinin ayrıntıları ortaya çıkmaya başladı.

Yenişehir ilçesi Feritköşk Mahallesi'ndeki evlerinde teyzesinin torunu olan eşi tarafından dün poşuyla boğularak öldürülen 18 yaşındaki Songül Malçok cinayeti ile ilgili başlatılan soruşturma

sürüyor.

'Öldürdükten sonra başucunda ağladım'

Olayın ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanan cinayet zanlısı M.Ç.E'nin ilk ifadesinde, eşini kıskançlık yüzünden öldürdüğünü itiraf ettiği bildirildi.



Milliyet'te yer alan ahbere göre, eşinin son zamanlarda başka erkeklere baktığını iddia eden M.Ç.E, "Kuruntulu biri olduğum için eşimin bu davranışından şüphelendim. Gece eşimi puşi ile boğarak öldürdükten sonra başucunda oturup saatlerce ağladım. Daha sonra annemin evine gidip orada da ağladım. Pişmanım" dedi.

'Kocasının ailesiyle sorunları vardı'

Yaşamını yitiren Songül Malçok'un babası Mehmet Malçok da ifadesinde, kızının yaklaşık 1,5 yıl önce evden kaçarak söz konusu şahısla gayri resmi evlendiğini belirterek, kızının ramazan ayından bu yana eşi ile bir takım sorunlar yaşadığını söyledi.

Malçok, şöyle dedi:



"Kızımın bildiğim kadarıyla kaynanası ile de sorunları vardı. Hatta bu nedenlerle 2 ay benim yanımda kaldı. Akrabaların araya girmesiyle kızım tekrar kocasına döndü. 3 gün önce bizim mahalleye taşınmışlar. Niçin taşındıklarını bilmiyorum. Geldiklerinden de haberim yoktu. Tahminime göre erkek tarafı ile anlaşamadıkları için köyden taşınarak bizim mahalleye gelmişler."



Bu arada kızının imam nikahlı eşinden olan çocuğu Ahmet Can'ın ise dedesi Mehmet Malçok üzerine kayıtlı olduğu bildirildi.

Hamile değilmiş

Eşiyle kaçarak evlenen ve bu evlilikten "Ahmet Can" isimli 5 aylık bir bebeği olan 18 yaşındaki Malçok'un Diyarbakır Dağkapı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan otopsisinde, cesette darp, silah veya kesici alet yarasının tespit edilmediği öğrenildi. Yapılan otopside ayrıca Malçok'un hamile olmadığı daortaya çıktı. Otopsi raporunda Malçok'un kesin ölüm sebebinin cesetten alınan örnekler üzerinde yapılacak tetkikler neticesinde belirleneceği ifade edildi.

Bebekleri kuruma verildi

Olayın ardından ihbar üzerine Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü personelince çiftin 5 aylık bebekleri evden alınarak kuruma getirildi.



Kurum bakımına alınan 5 aylık bebeği almak için anne ve babasının yakınları tarafından herhangi bir talepte bulunulmadığı öğrenildi.



Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünce olayın yatışmasının ardından bebeğin anne ve babasının yakınları ile irtibata geçileceği, akrabalarının bebeğe bakmak istemeleri halinde bakımını üstlenebilecekleri şartlar araştırılarak yapılan değerlendirme sonucunda bebeğin yakınlarına verilebileceği ya da kurum bakımında yaşamını sürdürmesine karar verileceği belirtildi.