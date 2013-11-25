Hamile eşini poşu ile boğarak öldürdü

Diyarbakır'da 18 yaşında hamile bir kadın, imam nikahlı yaşadığı kişi tarafından öldürüldü. Çiftin 5 aylık bebekleri, ailelerin istememesi üzerine çocuk yuvasına verildi.

18 yaşında 1 çocuk annesi Songül Malçok, imam nikahlı yaşadığı 19 yaşadığı eşi tarafından poşu ile boğularak öldürüldü. Öldürülen Songül Malçok, ikinci çocuğuna hamileydi.

Olay, merkez Yenişehir İlçesi'ne bağlı Ferit Köşkü Mahallesi'nde meydana geldi.

Dün gece saat 23.00 sıralarında yaşanan olayda iddiaya göre, 18 yaşındaki Songül Malçok, birlikte yaşadığı Mehmet Emin Ç. ile tartıştı. Tartışma sırasında genç kadın, poşu ile boğularak öldürüldü. Olay sabah anlaşıldı.