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Eşini öldürüp 3 polisi yaralayan adam: O çığlık atınca tüfek ateş aldı!

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu: Davaya sahip çıkacağız

29 Nisan 2016 12:47

Kütahya'da polislerle birlikte eşyalarını almak için eve gelen 30 yaşındaki eşi Zeynep Nil Turan'ı av tüfeğiyle öldüren, 3 polisi de yaralayan 33 yaşındaki Erkan Turan, "Amacım ateş etmek ya da eşimi vurmak değildi. O panik yapıp çığlık atınca tüfek ateş aldı" sözleriyle kendini savundu.

Doğan Haber Ajansı’ndan (DHA) Oğuzhan Kılıç’ın haberine göre, olay, 2 Kasım 2015 tarihinde Menderes Caddesi'nde meydana geldi. 1 çocuk annesi Zeynep Nil Turan, polislerle birlikte eşyalarını almak için gittiği evinde boşanma davası süren ayrı yaşadığı eşi Erkan Turan tarafından ruhsatsız av tüfeğiyle vurularak öldürüldü. Olayda, polis memurları Aydın Başpınar ile Erdoğan Pınar da av tüfeğinde çıkan saçmalarla hafif yaralandı. Turan'ı etkisiz hale getirmeye çalışan bir komiser muavini de boğuşma sırasında yüzünden yaralandı. Gözaltına alınan Erkan Turan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Ağırlaştırılmış ömür boyu hapsi istenen Erkan Turan'ın yargılanmasına Kütahya Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. İlk duruşmaya rahatsızlığı nedeniyle gelemeyen Turan, bugünkü duruşmaya katıldı. Erkan Turan savunmasında şunları söyledi:

"Eşimin beni aldattığından şüpheleniyordum, ama elimde somut bir delil ve gözümle gördüğüm hiçbir şey yoktu. Buna rağmen ona çok sinirli ve öfkeliydim. Olay günü de polislerle eve geldi. Ben kapının dışında polislerle birlikte beklerken eşim eve girdi ve eşyalarını almaya başladı. Bu arada polisler, bir yandan bana bir şeyler söyleyip duruyor, bir yandan da eşim içerinden bana laf sokmaya devam ediyordu. Ben içeri girmek istedim, çünkü benim de içeride özel eşyalarım vardı. Onları almaması için girmek istedim. Bir şeyler konuşulmaya başlayınca sinirlendim. Evdeki tüfeği elime aldım. Amacım ateş etmek ya da eşimi vurmak değildi. O panik yapıp çığlık atınca tüfek ateş aldı."

Ağır Ceza Mahkemesi heyeti sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 24 Mayıs'a erteledi. 

 

Kadın Cinayetleri Durduracağız Platformu: Davaya sahip çıkacağız

 

Kadın Cinayetleri Durduracağız Platformu üyeleri de Kütahya Adliyesi önünde basın açıklaması yaptı. Platform adına basın açıklamasını okuyan Belfu Aksoy, eşi tarafından öldürülen Zeynep Nil Turan'ın davasına sahip çıkmak için toplandıklarını söyledi. Aksoy, sanığın en ağır cezaya çarptırılmasını istedi.

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