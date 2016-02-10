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2015'te Jandarma sorumluluk bölgesindeki kadın cinayetlerinde yüzde 60'la koca birinci sırada

Belgelenen aile içi şiddetin en çok görüldüğü ilin Yalova olduğu tespit edildi

10 Şubat 2016 21:42

Hülya Karabağlı

2015 yılında kasten öldürülen kadınların yüzde 60’ında kocası, yüzde 23’ünde de yakın akrabalarının cinayet zanlısı olduğu tespit edildi. Aile içi şiddet olaylarında ise Yalova ilk sırada bulunuyor.  

TBMM Boşanma Komisyonu’nda Jandarma Genel Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Şube Müdürü Personel Yarbay Özlem Yılmaz, sorumluluk bölgeleri alanında yaşanan aile için şiddet vakalarıyla ilgili bilgi verdi. Buna göre, Jandarma sorumluluk bölgesinde 2012 - 2015 yılları arasında toplam 26 bin 283 koruyucu ve önleyici tedbir kararı alındı. 1068 kadın jandarma tarafından kadın konukevlerine yönlendirildi. 2015 yılında, kasten öldürülen kadınların yüzde 60'ı eşi, yüzde 23'ü yakın akrabaları tarafından öldürüldü.

Yine jandarmanın 10 binde bir aile baz alarak verdiği rakamlara göre, aile içi şiddet olaylarında Yalova yüzde 37.33’le ilk sıraya oturdu. Yalova’yı sırasıyla Antalya (yüzde 29.34), Zonguldak (yüzde 28.84), Muğla (yüzde 27.24), Bartın (yüzde 26.85), Burdur (yüzde24.61), Mersin (yüzde22.80), Çanakkale (yüzde21.76), Bolu(yüzde21.75), Isparta(yüzde 21.17).

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