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Eğitim

Eşini enstitü sekreteri olarak atayan rektör, 11 kişiyi görevden almayı savunuyor

YÖK Başkanı’nın talebiyle rektörün eşi istifa etmişti

07 Haziran 2017 20:12

Denizli'de Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Bağ, İslami İlimler Enstitüsü'ne sekreter olarak atadığı öğretmen eşi Derya Bağ'ın, tepkiler üzerine devlet memurluğundan ve görevinden istifa etmesinin ardından Rektörlük personelinin görev yerini değiştirmesini, Twitter hesabında bir belge paylaşarak savundu. Prof. Dr. Hüseyin Bağ, Twitter hesabında "Neden mi soruşturma açtım, yerini değiştirdim. İşte bir kanıt, çok gizli ibareli olarak eline verdiğim evrak aynı gün içinde basına verilmiş" diye paylaşımda bulundu.

Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Bağ, asaleten göreve atandıktan kısa bir süre sonra Bereketli İmam Hatip Ortaokulu'nda öğretmen olarak görev yapan eşi Derya Bağ'ı, Milli Eğitim Bakanlığı'ndan naklen atama ile kuruluş çalışmaları süren İslami İlimler Enstitüsü'ne Enstitü Sekreteri olarak atamış, atamanın gazetelerde yer almasının ardından yaptığı atamayı savunmuş ve eşinin yetkin olduğu için söz konusu göreve atadığını söylemişti.

YÖK Başkanı istediği için istifa etti

Atama kamuoyunda ve sosyal medyada tepkiyle karşılanmıştı.  YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç'ın atamanın iptalini istemesinin ardından önceki gün Derya Bağ, atandığı görevden ve memuriyetten istifa etmişti.

11 kişiyi görevden aldı, soruşturma başlattı

Yaşanan gelişmelerin ardından Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğü'nde atamayla ilgili haberlere konu olan belgeye ulaşma olasılığı olan birimlerin yöneticileri, Rektör Prof. Dr. Hüseyin Bağ tarafından görevden alındı. Pamukkale Üniversitesi Genel Sekreteri Tamer Ceylan, Genel Sekreter Yardımcısı Sevcan Kuran, Genel Sekreterlik'te görevli bir memur, Personel Daire Başkan Vekili Nevzat Adak, Basın ve Halkla İlişkiler Birimi Sorumlusu Derya Yüksel ve birimdeki 6 personel ile birlikte toplam 11 kişinin görev yeri değiştirildi. Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Bağ, görevden aldığı Genel Sekreter Tamer Ceylan, Genel Sekreter Yardımcısı Sevcan Kuran ve birimde görevli memur hakkında idari soruşturma başlattı. Rektörü Prof. Dr.  Bağ'a personeli görevden alması nedeniyle de tepki gösterildi.

Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Bağ ise Twitter hesabında, "Neden mi soruşturma açtım, yerini değiştirdim. İşte bir kanıt, çok gizli ibareli olarak eline verdiğim evrak aynı gün içinde basına verilmiş" diye paylaşımda bulundu.

Bağ, Tamer Ceylan'ın görevden alınmasıyla ilgili kendisinin verdiği belgeyi paylaştı. İkinci paylaşımında ise Bağ, "Üniversitenin tüm yazışmaları bu kişinin elinden geçiyor. Üniversitenin her bir noktasına ulaşma imkanı var" yorumunu yazdı.

 

 

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