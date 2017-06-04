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Eğitim

Bakan Yılmaz’dan eşini enstitü sekreteri olarak atayan rektöre tepki

“Doğru olmadığını söylüyorum”

04 Haziran 2017 20:45

Milli Eğitimi Bakanı İsmet Yılmaz, Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Bağ'ın öğretmen eşini enstitü sekreteri olarak atamasıyla ilgili, "Doğru olmadığını söylüyorum. Liyakatli olmuş olabilir, hak etmiş olabilir ancak bir de genel kural var ki bir hak eden, bir liyakatli olan o mu vardır?" dedi.

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, memleketi Sivas'ta Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından restorasyonu tamamlanarak yeniden ibadete açılan Yiğitler Mahallesi'ndeki Şems Camii'nin açılışına katıldı. Açılış öncesi konuşan Yılmaz, restorasyonda emeği geçenlere teşekkür ederek, "Allah'ın mescitlerini ancak Allah'a iman edenler, Allah'tan korkanlar, cennete gidenler imar eder. Dolayısıyla bütün bu camileri tekrar vatandaşlarımızın hizmetine açan, emeği geçenlere sonsuz teşekkür ediyorum." dedi. 

“Doğru olmadığını söylüyorum”

Caminin çıkışında basın mensuplarının sorularını cevaplayan Bakan Yılmaz, Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Bağ'ın, eşini enstitü sekreteri olarak atamasıyla ilgili yöneltilen soruyu yanıtladı. Bu yapılanın doğru olmadığını kaydeden Bakan Yılmaz, şunları söyledi:

"Doğru olmadığını söylüyorum. Liyakatli olmuş olabilir, hak etmiş olabilir ancak bir de genel kural var ki bir hak eden, bir liyakatli olan o mu vardır? Bir de vatandaşın algısı gerçeğin önündedir. Onun liyakati konusunda hiç kimsenin şüphesi yok. Muhakkak ki o makama gelen bir kimse, kendisinde sıkıntıya neden olacak değil, kendisini ileriye götürecek kimseyi atar. Ancak öyle dahi olsa vatandaş, her zaman yakınlarından birisinin görevlendirilmesinin doğru bir atama olmadığı şeklinde bir kanaate, bir algıya sahip. Bu algı bazen gerçeğin de önündedir. Ancak vatandaşın bu algısına saygı göstermek gerekir. O doğrultuda hareket yapılsa daha uygun, daha doğru olurdu."

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