YÖK Başkanı istedi, Pamukkale Üniversitesi'ndeki rektör eşi istifa etti

Pamukkale Üniversitesi Rektörü Hüseyin Bağ, Pamukkale Üniversitesi'nin İslami İlimler Enstitüsü'ne enstitü sekreterliği görevine atanan eşi Derya Bağ’ın istifa ettiğini açıkladı. İstifanın YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç tarafından istenildiği öğrenildi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, günlerdir tartışılan atamayla ilgili eleştirileri bugün Twitter adresinden yanıtlayan Rektör Bağ, "Pamukkale Üniversitesi ya da başka üniversitelerde eşiyle birlikte ilk görev yapacak rektör ben değilim. Benden önce kuruluşundan beri görev yapan tüm rektörlerin eşleri Pamukkale Üniversitesi'nde çalışıyordu. O zaman her şey normaldi de şimdi mi anormalleşti? O zaman etik sorun yoktu da şimdi mi problem oldu? Şimdi dünyanın sonunun geldiği yaygarasını çıkarmak niye?!" demişti.

Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğü'ne 15 Temmuz darbe girişiminin ardından vekaleten görevlendirilen ve son olarak 19 Nisan'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından asaleten atanan rektör Prof. Dr. Hüseyin Bağ’ın, Bereketli İmam Hatip Lisesi'nde öğretmenlik yapan eşi Derya Bağ’ı Pamukkale Üniversitesinin İslami İlimler Enstitüsü'ne enstitü sekreteri olarak atamıştı. Atama tepkilere neden olurken, Rektör Bağ eşinin üniversite ile ilişiğinin kesildiğini açıkladı.

Yazılı bir açıklama yapan Bağ, “Üniversitemiz İslami İlimler Enstitüsü sekterliğine yapmış olduğum atama, yasal mevzuata uygun olmakla birlikte, toplum vicdanında oluşturduğu olumsuz yankılar nedeniyle, eşim Derya Bağ memuriyet görevinden istifa etmiş olup üniversitemiz ile ilişiğini kesmiştir.”

YÖK Başkanı istedi

İstifanın Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç’ın talimatıyla yapıldığı öğrenilirken YÖK Başkanı Prof. Dr. Saraç sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı: “Bir üniversite rektörümüzün, eşini üniversite bünyesinde bir idari göreve ataması ve buna yönelik eleştiriler son günlerde kamuoyunda yer almıştır. Bu atama yasalara uygun olsa bile etik değerler açısından uygun değildir. Özellikle akademi camiası olarak bizlerin bu gibi konulara yasaların verdiği serbestliğin ötesinde hassasiyet içinde yaklaşmamız icap ediyor. Dolayısıyla kamuoyunun bu atamaya gösterdiği tepkinin yerinde olduğu düşünülmektedir. Bu nedenle ilgili sayın rektörden kamu vicdanını rahatsız eden bu atama işleminin iptalini istenmiştir.”