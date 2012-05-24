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Sağlık

Eşini aldatan erkek seks sırasında kalp krizi geçirebilir!

Uzmanlar yasak aşkıyla birlikte olanlarda görülen kalp krizi potansiyelinin sebeplerinden birinin 'vicdan azabı' olabileceğini söyledi

24 Mayıs 2012 15:38

 

İtalyan bilim insanlarının yaptığı son çalışmada eşlerini aldatan erkeklerin kalp krizi geçirme riskinin aldatmayanlara göre daha fazla olduğu ortaya çıktı.
 
İtalya’da bulunan Floransa Üniversitesi’nin yaptığı “aldatma ve kalp sağlığı” araştırmasının sonuçları yayımlandı. Çalışmaya göre eşlerini aldatan erkekler sadece evliliklerini değil kalp sağlıklarını da riske atıyor. Bilim adamları özellikle kendisinden genç bir kadınla yasak ilişki yaşayan bir erkeğin seks sırasında kalp krizi geçirme olasılığının eşiyle seks yapan bir erkeğe göre daha fazla olduğunu belirtti.
 

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