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Sağlık

Zitromax adlı antibiyotik kalp düşmanı çıktı!

'Azitromisin' (Zitromax) isimli ilaç, bronşit ve sinüzit gibi sık görülen enfeksiyonların tedavisinde kullanılıyor

18 Mayıs 2012 16:06

ABD’nin Vanderbilt Üniversitesi’nde yapılan araştırmalar, bronşit ve sinüzit gibi sık görülen enfeksiyonların tedavisinde kullanılan “Azitromisin”(Zitromax) isimli ilacın kalp krizine neden olduğunu ortaya koydu

540 bin hasta incelendi

ABD’nin Vanderbilt Üniversitesi’nde yapılan araştırmalar, bronşit ve sinüzit gibi sık görülen enfeksiyonların tedavisinde kullanılan “Azitromisin”(Zitromax) isimli ilacın kalp krizine neden olduğunu ortaya koydu. 14 yıl boyunca birçok farklı antibiyotik kullanan 540 bin hastanın sağlık raporları takip edildi. Buna göre, beş gün boyunca Zitromax kullanan hastaların 29’u kalbe bağlı hastalıklarla hayatını kaybetti. Bu rakam, diğer antibiyotikleri kullanan veya hiç kullanmayan insanların ölüm oranının iki katı olarak belirlendi.

 

Pfizer: Değerlendireceğiz

 
Uzmanlar, her 1 milyonda ölen 85 kişinin Zitromax kullanan hastalardan, 32’sinin ise hiç antibiyotik kullanmayanlardan olacağını hesapladı. New England Tıp Dergisi’nde yayımlanan araştırma sonucu, bilim dünyasında geniş yankı buldu. Yale Üniversitesi’nden doktor Harlan Krumbolz, genel olarak Zitromax’a bağlı kalp krizi riskinin düşük olduğunu fakat kalp hastalarının kullanırken dikkatli olması gerektiğini açıkladı. Antibiyotiğin üreticisi Pfizer ilaç şirketi ise, araştırmayı değerlendireceğini bildirdi.

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